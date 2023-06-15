الجمهور يشيد بأعادة محمد عدوية غناء تتر مسلسل «طرف ثالث»

قرر المطرب محمد عدوية اعادة غناء تتر مسلسل ” طرف ثالث” حاليا ” كان نفسي أعيش في الخير” عبر حسابه ” انستجرام” بتوزيع موسيقي متطور واضافة مقطع جديد للأغنية كلمات ياسر حسانين ، وذلك بعد تقديمه لها منذ 10 سنوات تقريبا وحققت نجاحا كبيرا حينها .

مسلسل طرف ثالث تم طرحه منذ حوالي 10 سنوات، وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة ومحمود عبد المغني وعمرو يوسف وهنا شيحة وأمينة خليل، وحاز التتر وقتها على إشادات كبيرة من الجمهور.

وجاءت تعليقات الجمهور عن الأغنية لمحمد عدوية ” أحلى أغنية تتر مسلسل طرف ثالث، وانت لازم تعمل ألبوم كل سنة، حرام تحرمنا من صوتك ما شاء الله، وازاي مش بتعمل اغاني كتير بجد”.