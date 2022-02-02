الجمهور يتعاطف مع محمد صبحي في أزمته مع تركي آل الشيخ .. نقاد يعلقون

تصدر اسم الفنان القدير محمد صبحي تريند تويتر الساعات الماضية ، وذلك بعد تعاطف الجمهور المصري والعربي معه في أزمته مع المستشار السعودي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ حينما وصف الاخير صبحي بالمشخصاتي بعد إعلان الفنان محمد صبحي عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه، وذلك بعد انتهاء حفل goy awards الذي أقيم مؤخرا بالرياض بحضور نخبة من نجوم مصر والعالم العربي وفنانين عالميين أيضا مثل جون ترافولتا وسلمان خان .

وقال آل الشيخ تعقيبا على تصريحات صبحي ” والله أنا أبي أعرف إلي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط -حسب تعبيره-.

كما تابع في الرد مرة أخرى وقال عن الفنان محمد صبحي: هو مشخصاتي يا أخ توفيق بعد قيام احد الاشخاص ” توفيق” السعوديين بالتعليق عبر تويتر على ماكتبه رئيس هيئة الترفيه عن صبحي .

يذكر أن الفنان محمد صبحي، كان قد أصدر بيانًا صحفيًا، أوضح من خلاله، أنه لم يسئ للمملكة العربية السعودية، كما روجه البعض، مؤكدًا أنه رفض عرض مسرحية في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار لأنها تحت شعار الترفيه.

مها متبولي : ينبغي على نقابة المهن التمثيلية واتحاد النقابات الفنية اصدار بيان الساعات القادمة

ترى الناقدة مها متبولي ان هناك تقاعس كبير من الفنانين الممثلين في دفاعهم عن الفنان القدير محمد صبحي وكذلك تقاعس شديد من نقابة الممثلين في اصدار بيان في هذه الأزمة تضامنا ودفاعا عن قيمة فنية كبيرة مثل محمد صبحي .

وأشارت الى انه ينبغي على نقابة المهن التمثيلية واتحاد النقابات الفنية اصدار بيان الساعات القادمة دفاعا عنه ، حتى لوكان البعض يتهم صبحي بادعاءه للفضيلة يكفي ان كل تاريخه الفني في التلفزيون والمسرح كان هادفا ومحترما وكان بمجرد أن ينطق كلمة مساء الخير في مسلسله ” سنبل بعد المليون” في فترة معنية مصر كلها كانت تتنتظر مشاهدته .

وتابعت قائلة أن محمد صبحي لم يقدم شيئا سيئا في تاريخه الفني أو ينجرف وراء الأعمال الفنية التجارية ، موضحة ان كل مايقال ان محمد صبحي صنعه مسرحيات الراحل لينين الرملي لايقلل منه ابدا او من قيمته الفنية الكبيرة لان علي سالم أيضا من قدم مدرسة المشاغبين أنجح مسرحيات عادل امام وسببا في زيادة شهرته بالوطن العربي ومثلما قدم اسامة أنور عكاشة مسلسل ليالي الحلمية ووحيد حامد هو من قدم لعادل امام طيور الظلام في فترة معينة .

ونوهت أن كل الاعلاميين والنقابات الفنية قصرت في حق فنان بقيمة محمد صبحي ، مندهشة ماسبب دفاع الجميع عن الفنانة منى زكي في أزمة فيلمها الاخير أصحاب ولاأعز ولم يقف أحدا مع القدير محمد صبحي ، لكن حقيقة تاريخ محمد صبحي الفني والانساني منذ بدايته الفنية حتى الان هادفا ومحترما .

سمير الجمل : محمد صبحي نقابة في حد ذاته ولايحتاج لاحد للدفاع عنه فجمهوره بالملايين

ويرى الناقد الفني سمير الجمل أن الفنان محمد صبحي دائما تكون له أراء جريئة وصادمة للكثيرين خاصة في الوسط الفني ، وتصريحاته الاخيرة بشان حفل الرياض الذي أقيم مؤخرا وحضره كوكبة من الفنانين المصريين جوي أوورد تعني أنه يهاجم هؤلاء الفنانين .

ويضيف أن حقيقة تصريح صبحي أنه لم ينتقد من ذهب لهذا الحفل انما علق على مسمى مايحدث في الرياض والسعودية فهو انتقد مسمى ترفيه بل هو يحافظ بهذا التصريح على صورة الفنان المصري أنه ليس مسلايتي او مرفهاتي ويجب أن نقف بجانبه وندعمه وينبغي على ترك ال الشيخ احترام أراء الآخرين فيما يقدمه خاصة حينما يصدر من فنان كبير بحجم محمد صبحي .

وأستطرد قائلا أن اتهام صبحي أنه مدعي للفضيلة كلاما فارغا ، فهو لم يستهلك نفسه أبدا ويقدم 5 أعلانات تجارية مثل الاخرين بل ظل محترما لفنه وتاريخه وينفق على فنه من جيبه الخاص لذلك الجمهور مازال يقدره كثيرا ، لاسيما أننا في زمن بهلونات الفن نشاهدهم في الاعلانات والبرامج واي شي يجلب أموال كثيرة ويستهلكون أنفسهم كثيرا ، أما صبحي يقدم مسرحا في اخر الدنيا ورغم ذلك يقبل عليه الجمهور ويقدم الترفيه في أطار فني لكنه ليس فنانا في السيرك القومي وذلك ماقصده .

وأكد أن العلاقة بين مصر والسعودية جيدة دائما لكن من حق أي فنان مثل محمد صبحي أن يقول رأيه فيما يحدث ، وموقفه الذي اتخذه يهم كل فنان مصري شريف فيجب أن يكون للفنان المصري قيمة كبيرة لان مصر هي رأئدة الفن في المنطقة العربية كلها .

ونوه أن محمد صبحي نقابة في نفسه وجمهوره الكبير كفيل بدفاعه عنه فهو بالملايين ويحترمه كثيرا .