الجمهور أحب الكوميديا المقدمة فيه.. «شوجر دادي» يتفوق و«رهبة» يتراجع قبل موسم عيد الأضحى

استطاع فيلم ” شوجر دادي” بطولة النجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد التفوق على أفلام رهبة لأحمد الفيشاوي ونسرين أمين ومغامرات كوكو لبيومي فؤاد وحمدي ميرغني وخالد الصاوي، بدور العرض السينمائي .

ورغم أن حجم إيرادات تلك الأفلام لم تتخطى 5 ملايين جنيه في دور العرض السينمائي، إلا أن فيلم شوجر دادي تصدر شباك تذاكر السينمات حاليا قبل انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى القادم.

نادر عدلي: الجمهور الحالي بالسينمات أصبح يرى فيها نجمة تقدم كوميديا جيدة

من ناحيته أوضح الناقد الفني نادر عدلي أن نجاح فيلم شوجر دادي يرجع لأن ليلى علوي لها جمهور كبير منذ سنوات، إضافة إلى أنها اتجهت لطبيعة الأعمال الكوميدية في السينما في أفلامها السينمائية الأخيرة سواء بفيلم “ماما حامل” أو فيلمها الجديد “شوجر دادي”.

وشدد عدلي على أن الجمهور الحالي بالسينمات أصبح يرى فيها نجمة تقدم كوميديا جيدة وليست مثلما يقدم النجوم الشباب حاليا ، فاصبح ينجذب لأفلامها التي تقدمها بالسينمات .

أما أحمد الفيشاوي فاختيارته ليست فيها جدية، ولاتحقق أفلامه إيرادات كبيرة ، لأن جزءا من اجتهاد الممثل أن يختار الأعمال الفنية المناسبة له، حتى يستطيع الجمهور توقع أن مشاهدته لهذا النجم ستكون جديرة به وإضافة حقيقية، مؤكدا أن أحمد الفيشاوي ممثل جيد لكن ينقصه انتقاء أدواره والأعمال التي يقدمها للجمهور .

بينما يأتي انخفاض إيرادات هذه الأفلام بصورة عامة لعدة عوامل أهمها، ارتفاع تذاكر صالات العرض السينمائي بجانب الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا ، ووجود موسم الامتحانات مع موجة الحر الشديدة ، فذلك كله يصعب ذهاب أسرة مصرية للسينمات الأيام الحالية .

صفي الدين: الجمهور انجذب لقصة العمل الكوميدية التي تتحدث عن علاقة الأسرة بأبنائها

وأعرب المنتج السينمائي صفي الدين أن فيلم شوجر دادي حقق هذا النجاح ، بسبب انجذاب الجمهور والمريدين للسينما بسبب قصة العمل الكوميدية التي تتحدث عن علاقة أسرة بأبنائها، بالاضافة أن ليلى علوي وبيومي فؤاد أسماء نجوم كبيرة .

أما تراجع أحمد الفيشاوي فتراجع ايرادته بفيلم “رهبة” يرجع لن حجم الإنتاج ليس كبير وذلك واضحا من الدعاية لهذه الأفلام ليست ضخمة وفق” صفي الدين” .

واستطرد قائلا إن حجم ميزانية تلك الأفلام بسيطة لذلك حينما تحقق هذه الإيرادات فذلك أمرا منطقيا لأن هذه الأفلام ليست ضخمة إنتاجيا وفنيا.

قدري الحجار: نجاح الأفلام السينمائية في الفترة الأخيرة أصبح ليس سهلا

وقال الناقد الفني قدري الحجار إنه لايوجد مقياس معين لنجاح فيلم سينمائي معين، بل شباك التذاكر هو المعيار الأساسي والأهم للمنتج الذي يقدم فيلم معين وماسينتجه في المستقبل لكن لايقاس به جودة الفيلم سواء رهبة أو شوجر دادي .

وأضاف أن نجاح الأفلام السينمائية في الفترة الأخيرة أصبح ليس سهلا ، والدليل أن حجم ايرادات الأفلام ليست ضخمة مقارنة بما كان يتحقق في الماضي .

ويرجع ذلك لقرصنة الأفلام وبيعها على الأرصفة وذلك يكون أحد عوامل ضعف الاقبال على دور العرض وفق” الحجار “.

وأوضح أيضا أن عرض الأفلام على مختلف المنصات الرقمية الحديثة ساهمت في احجام المشاهدين على الذهاب للسينمات لمشاهدة الأفلام ، علاوة على ارتفاع أسعار تذاكر الأفلام بدور العرض السينمائي لأي أسرة مصرية وذلك أثر بدرجة كبيرة على السينما المصرية .

وأكد أن اتجاه النجمة ليلى علوي للأفلام السينمائية الخفيفة أدى لاقبال الجمهور عليها ، بجانب عدم وجود ألفاظ خارجة بها مقارنة بأفلام الشباب الموجودين حاليا ، فمثلا فيلم ” اسماعيلة رايح جاي ” كان فيلما خفيفا وحقق ايرادات كبيرة ، بينما فيلم ” البحث عن سيد مرزوق ” للراحل نور الشريف لم يحقق أي نجاح بدور العرض .