الجمهوريون يناشدون الرئيس بايدن حظر السفر للصين للحد من تفشي مرض غامض

بعثت مجموعة من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ إلى الرئيس بايدن برسالة تطالبه بتنفيذ حظر السفر للصين بسبب الارتفاع المقلق في مرض تنفسي غير معروف داخل الدولة الشيوعية، بحسب قناة فوكس نيوز.

صاغ الرسالة يوم الجمعة السيناتور ماركو روبيو، الجمهوري عن ولاية فلوريدا؛ جي دي فانس، ولاية أوهايو؛ وريك سكوت، جمهوري من ولاية فلوريدا؛ تومي توبرفيل، جمهوري، و مايك براون، الجمهوري عن ولاية إنديانا.

ودعت الرسالة الرئيس بايدن إلى تقييد السفر على الفور بين الولايات المتحدة والصين حتى يتم جمع المزيد من المعلومات حول المخاطر التي يشكلها المرض الجديد.

ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي

وشهدت الصين ارتفاعا في حالات الالتهاب الرئوي غير المبررة لدى الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

مشيرين إلى “تاريخ الصين الطويل من الكذب بشأن أزمات الصحة العامة”، دعا المشرعون إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية صحة الأمريكيين والاقتصاد.

وكتب المشرعون: “خلال جائحة كوفيد-19، أدى تعتيم الحزب الشيوعي الصيني على الحقيقة، والافتقار إلى الشفافية، إلى سلب الولايات المتحدة معرفة حيوية حول المرض وأصله”.

“وهذا يعني أننا يجب أن نقيد السفر على الفور بين الولايات المتحدة والصين حتى نعرف المزيد عن المخاطر التي يشكلها هذا المرض الجديد.

حظر السفر للصين ضرورة ملحة

“إن حظر السفر الآن يمكن أن ينقذ بلادنا من الموت، والإغلاق، والمزيد من تفشي المرض في وقت لاحق.”

واعتمد أعضاء مجلس الشيوخ على فعالية حظر السفر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين، والذي تم تنفيذه في 31 يناير 2020، كنموذج لمثل هذا الإجراء.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى بايدن أن “العديد من المسؤولين والمعلقين – بما فيهم أنت – انتقدوا قراره باعتباره متأثرًا بـ”كراهية الأجانب”. لكن التاريخ والفطرة السليمة يظهران أن قراره كان هو القرار الصحيح”.

وكتب المشرعون أن الصين أبلغت عن زيادة في مرض غامض تدعي أنه التهاب رئوي ناجم عن مسببات الأمراض المعروفة منذ منتصف أكتوبر.

وكتبوا أن هذا المرض يشكل خطرا خاصا على الأطفال وقد اجتاح المستشفيات في شمال البلاد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح ما إذا كان المرض ناجما عن زيادة إجمالية في التهابات الجهاز التنفسي أو أحداث منفصلة.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: “إذا كان التاريخ مؤشرا، فلدينا سبب للقلق”.