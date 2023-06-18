«الجمهورية للتنمية العمرانية» تخطط للتوسع بالمحافظات وتبدأ بمدينة المنصورة

تسعى شركة الجمهورية للتنمية العمرانية للتوسع فى مختلف المحافظات، وبدأتها بافتتاح فرعها بمدينة المنصورة في إطار خطتها التوسعية التي تشمل تغطية المدن الكبرى للوصول إلى العملاء.

قال المهندس أحمد السحتري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن افتتاح فرع المنصورة بمثابة خطوة أولى للتوسع والانتشار داخل العديد من المحافظات.

وشدد على أن هذا الفرع لن يكون الوحيد من نوعه في محافظات الدلتا.

مواكبة التطور العمراني

قال إن شركة الجمهورية للتنمية العمرانية تسعى لمواكبة التطور العمراني في مصر.

وأضاف أن توجه الشركة منذ انطلاقها يستهدف الاستثمار بمشروعات في المدن الجديدة مثل المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم بالفعل طرح مشروع برج الجمهورية في منطقة الداون تاون، والذى يتكون من وحدات طبية- إدارية- تجارية.

وأكد ان الجمهورية للتنمية تنشئ مشروعات جديدة بمدينة الشروق و السادس من أكتوبر.

مشروعات متنوعة

وأكد أن الجمهورية للتنمية العمرانية تم إطلاقها في ضوء النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا وتدشين جيل من المدن الجديدة والذكية والمستدامة

كما تضم الشركة نخبة من الكوادر البشرية المميزة من الإداريين والمهندسين والخبراء المتميزين في التصميم التخطيط والتنفيذ للمشروعات العقارية، وذلك مع ضمان الاستغلال الأمثل للمساحات لكسب ثقة العملاء ودعمهم بخدمات ما بعد البيع