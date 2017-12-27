الجمهورية للأدوية تستبعد تفاقم أزمتها مع العربية

شريف عمر:استبعدت شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، تفاقم أزمتها مع شركة العربية للأدوية بشكل يؤدي إلى توقف إنتاج الأخيرة. وكانت العربية للأدوية قد أعلنت اليوم، فى بيان للبورصة، بأنه تم إحاطة مجلس الإدارة بشأن الخطاب الوارد من شركة الجمهورية للأدوية حو



شريف عمر:

استبعدت شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، تفاقم أزمتها مع شركة العربية للأدوية بشكل يؤدي إلى توقف إنتاج الأخيرة.

وكانت العربية للأدوية قد أعلنت اليوم، فى بيان للبورصة، بأنه تم إحاطة مجلس الإدارة بشأن الخطاب الوارد من شركة الجمهورية للأدوية حول تجاوز الأخيرة، الحد الأقصى للتسهيلات للممنوحة من بنكي مصر، والأهلي، والبالغة 150 مليون جنيه، بما أدى لتوقف العمل مع البنوك، وعليه تخلي شركة الجمهورية مسؤوليتها عن توقف الإنتاج، وما يتبعه من غرامات وفقا لنص البيان.

وأغلق السهم متراجعاً اليوم بنحو 4 % ليغلق عند مستوى 29.86 جنيه، بنهاية التداولات.

من جانبه قال أسامة جبريل، رئيس القطاع المالى لشركة الجمهورية للأدوية، إن الأخيرة تعانى من ارتفاع قيم مستحقاتها لدي شركات الأدوية الشقيقة، التابعة للشركة القابضة للأدوية، وهو ما دفعها لمخاطبة كل الشركات، وعلى رأسها العربية للأدوية، للإسراع فى سداد الأقساط المفروضة عليها.

وتابع “جبريل” فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن قيمة مديونية العربية للأدوية، لا تتجاوز 11 مليون جنيه، وهو رقم زهيد، لكن شركة الجمهورية تهدف من القرار لتحفيز الشركات التي تتعامل معها لسداد الأموال المستحقة عليها لـ “الجمهورية” سريعا، في ظل التقلبات المستمرة فى أسعار شراء المواد الخام والعملات الأجنبية، ما يترتب عليه مواجهة الشركة صعوبة كبيرة فى استيراد المواد الخام.

وأشار إلى أن “الجمهورية” مستمرة فى تقديم الدعم المالى، وتوريد المواد الخام المطلوبة لشركة العربية للأدوية، مستبعدا تفاقم الأزمة بشكل يؤدي إلى توقف إنتاج شركة العربية.

وتملك الشركة القابضة للأدوية، العديد من الشركات، منها القاهرة، والإسكندرية، والنيل، وممفيس، والنصر للأدوية، بجانب شركة الجمهورية وسيد.

يشار إلى أن الجمهورية للأدوية تأسست منذ 52 عاماً، وتتبع الشركة القابضة للأدوية، وهى الشركة الوطنية الأولى المتخصصة في تلبية احتياجات مصانع الأدوية في مصر من الخامات الدوائية، ومسـتلزمات الإنتاج، والألات الإنتاجية، وتدبر احتياجات القطاع الطبي والمستشفيات، خاصة وزارة الصحة والقــوات المسلحة مـن الأجهـزة الطبيـة وأجهـزة الاشعة، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الجامعات ومراكز الأبحاث من الكيماويات المعملية، والتشخيصية، والأجهزة العلمية، وذلك عن طريق الاستيراد أو الإنتاج المحلى، طبقا لأحدث وأفضل المواصفات العالمية، وذلك من خلال إدارة نشاط الشركة بتناغم وتكامل لتحقيق أعلي عائد ممكن، وأجود خدمة ممكنة .

وأظهرت المؤشرات المالية للعربية للادوية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ارتفاع الأرباح بنحو 92% لتسجل 18.6 مليون جنيه، مقابل 9.7 مليون جنيه.

