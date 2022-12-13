الجمهورية الجديدة وسد النهضة ومحاكمة بارتولدي

قضايا وزارة الوعى المصرى (5)

هل هناك رابط وجودى بين مفهوم الجمهورية الجديدة، وأزمة سد النهضة، ومحاكمة تمثال شامبليون، وفكرة وزارة الوعى المصري؟

نشر د. يحيى الرخاوى بالأهرام 82/12/21 مقاله (الوجود بلا قضية) وجاء فيه (‏يلاحظ‏ ‏أنه‏ ‏لا توجد‏ ‏قضية‏ ‏حقيقية‏ ‏تؤرق‏ أعماق‏ ‏الناس‏ ‏وتحفزهم‏ ‏فى ‏أن‏ ‏تؤرقهم‏ ‏فردا‏ ‏فردا‏ ‏كلا‏ ‏على ‏حدة، ‏حتى إذا‏ ‏التفوا‏ ‏ظهرت‏ ‏حتما‏ ‏فى ‏حوارهم‏ ‏وأعلنتهم‏ ‏همهم‏ ‏المشترك‏ ‏الناتج‏ ‏عن‏ ‏مأزق‏ ‏شامل‏ ‏مهدد‏ ‏أو‏ ‏أمل‏ ‏غائب‏ ‏ملوح) واستطرد (يوجد‏ ‏مطلب‏ ‏أساسى ‏يتعلق‏ ‏بنوع‏ ‏الوجود‏ ‏الخليق‏ ‏بأن‏ ‏ينشط‏ ‏فينا‏ ‏غريزة‏ ‏احترام‏ ‏كائنات‏ ‏ذات‏ ‏وعى ‏فائق‏ ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏أسميه ‏بالقضية‏)، ويكمل (إن‏ ‏اللعبة‏ ‏التى ‏استدرجنا‏ ‏إليها‏ ‏هى ‏أن‏ ‏المشاكل‏ ‏الفرعية‏ ‏حلت‏ ‏محل‏ ‏القضايا‏ ‏الأساسية‏ ‏بدعوى ‏أنه‏ ‏يستحيل‏ ‏تناول‏ ‏القضايا‏ ‏قبل‏ ‏المشاكل)، ليبلور فكرته بقوله (أنا‏ ‏لا‏ ‏أفرح‏ ‏بتبرير‏ ‘‏اختفاء‏ ‏القضية‏’ ‏بالتفسيرات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والإسقاط‏ ‏العدوانى ‏على ‏الغير‏ ‏ولا‏ ‏أزعم‏ ‏فى ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏آن‏ ‏أزمات‏ ‏التموين‏ ‏والإسكان‏ ‏والسفر‏ ‏بره‏ ‏لا ينبغى ‏أن‏ ‏تأتى ‏فى ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏وإنما‏ ‏آمل‏ ‏فى ‏نفس‏ ‏الوقت‏ أيضا‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏الأزمات‏ ‏هى ‏مجرد‏ ‏الحسم‏ ‏الخارجى ‏لقضية‏ ‏الوجود‏ ‏المتحدى ‏المعاصر‏.‏)

وفى 2022/12/13 وبعد 40 سنة، يتأكد استغراقنا فى ظواهر اجتماعية ومشاكل تعمقت بواقعنا لتستعمر وعينا، بعد جلاء الاستعمار الإنجليزى كآخر قضية تحدى وجود، التفت حولها عقول وقلوب ووعى المصريين.

أغلب مشاكلنا المعاصرة المتأزمة كالزيادة السكانية، والأزمة الاقتصادية وعدم عدالة الضريبة مع الدخل، والمخدرات الحسية والوعيوية، وأنماط الإدارة والإنفاق الحكومي، وغياب الشارع الثقافي، والمفارقات بين المرغوب والواقع فى الخدمات والتعليم والدين والفن، وإستراتيجيات تلاعب السوشيال ميديا، أغلبها – هى ظواهر سلبية تحدث فى المجتمعات البشرية، وتمثل اضطرابًا أو تعويقًا لسير الأمور.

فى حين القضية حدث معين بالمجتمع نتيجة تغيرات طارئة عليه، بفعل عوامل خارجية أو دخيلة تلزم وعينا باليقظة. لذلك فمن الجائز القول طالما مصر لا تعيش قضية وجود معاصر بعد جلاء الاستعمار الإنجليزي، فسنستمر ندور فى ساقية المشاكل والظواهر الاجتماعية السلبية، والتقليب بفراغنا وتخويخ المحتوى بوعاء المكان! والمحصلة أجيالا متهالكة فى الريف والحضر، فجوات ثقافية ومالية وتعليمية ودينية، وطفرات تعميرية لتماثيل بشرية.

من كل ما سبق يتبلور جوهر سؤال (هل هناك رابط وجودى بين مفهوم الجمهورية الجديدة، وأزمة سد النهضة، ومحاكمة تمثال شامبليون، وفكرة وزارة الوعى المصري؟) الرابط الحقيقى هو غياب الوعى الذاتى والمجتمعى والجمعى بقضيتهم المتحدية للوجود والهوية والمستقبل! فالجمهورية الجديدة (قضية) مفهوم مصر جديدة، بتأسيس صورة ذهنية مطورة لمصر والمصريين، وسط متغيرات إقليمية وعالمية وتحتاج (وعيا) حقيقيا بها لدعمها من الشارع وليس فقط من الإدارات. هذا الوعى المستغرق ومستنزف إعلاميا وإداريا، فى مشاكل وظواهر اجتماعية سلبية، يحرص العديدين على استقرار بقائها وتوازنها! النجاح الحقيقى للجمهورية الثانية سيكون باستبدال وعى المصريين لعبارة (مفيش فايدة) بـ (هناك خطة وأمل).

الوعى بسد النهضة (قضية وجود) تمس حاضر ومستقبل المكان ذاته، وتفاعل المصريين معها لا يتجاوز الصورة التى يقدمها الإعلام والبيانات الرسمية، ولكن مع الاتفاق الثنائى الجديد بين السودان وإثيوبيا للحلول السلمية لمشاكل الحدود وسد النهضة، ووجود 8 ملايين سودانى بمصر، فسيضاف للقنبلة المائية قنبلة بشرية تنتظر الفتيل! ليكون ضعف التنسيق بين وعى الوزارات والإدارة والشارع بقضية السد، ما سينزع الفتيل قريبا!

أما تمثال النحات الفرنسى بارتولدى لشامبليون يضع حذاءه فوق رأس تحتمس الثالث، فوعى (بقضية) احترام واعتزاز بالهوية والحضارة والكرامة المصرية، التى لا يستوعب أو يعى المصريون أثرها ورسالتها على مفهوم الجمهورية الجديدة أو على أجيال كاملة، نخر فيها سوس الثقافة المزورة والظواهر المريضة والمشاكل المُزمنة. عندما طالبت بمحاكمة بارتولدى فى السوربون لثلم ونفى تمثاله المريب للمخازن، ناشدت إنعاش وعى شعبى مصري، لصحوة نخوتنا بحضارتنا وحاضرنا ومستقبلنا، ونجاحنا فى منع استمرار خزى قديم.

٣ قضايا تحتاج من ينظم فرطها فى وعى مصرى حقيقي، على مستوى الحكومة وإداراتها لتنتقل للشارع المُغيب. من هنا كانت الحاجة لوزارة الوعى المصري، أو هيئة حكومية مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية، تتبنى قضايا وعى المواطن المصري، ويتدخل لحلها علوم الاجتماع والنفس، والقانون، والاستراتيجية، والبيئة، والإدارة، والإعلام. ومع كل الاحترام للجهود الداخلية لمختلف الإدارات، إلا أن قضية (الوعى المصري) مشروع عملاق، شبكى ومتدرج الصور والمعاني، سيعزز من تحقيق مفهوم الجمهورية الجديدة، بتجييش وعى المواطن العادى من حلايب للسلوم، لتطوير وعيه ومفهومه الذاتى والفئوى لقضايا الوجود، والحاضر، والمستقبل، والهوية. هذا المشروع سيستفيد منه الجيل الحالى بتحجيم تخثره، ولكنه يستهدف الجيل الجديد من سن 5 سنوات، كمواطن المستقبل للجمهورية الجديدة.

وردت عبارة لكسينجر بكتاب (سيد اللعبة) لمؤلفه مارتن إنديك (لم أفكر أبدا أنه يمكن أن تكون هناك لحظة مصالحة شاملة فى الشرق الأوسط! – فإنتاج مترينخ لـ100 سنة من الاستقرار النسبى فى أوروبا، تم من الاعتناء ببراعة بتوازن القوى، والتلاعب بمهارة بأولئك الذين حاولوا تعطيله)، وهو ما حاول تطبيقه كسينجر بالمنطقة من نظام تلتزم به الدول، لتستهدف تحقيق الاستقرار والابتعاد عن الفوضى، وليس بالضرورة تحقيق السلام الشامل! وهذا عين ما تستهدف ضده، وزارة الوعى بتحقيقها وعيا مصريا حقيقيا، يتصدى للقضايا ويحل المشاكل المزمنة، وليس فقط تحقيق استقرار مترينخى للنحر القائم والابتعاد عن أخطار فوضى التغيير الإيجابي.

الجمهورية الجديدة، وأزمة سد النهضة، ومحاكمة تمثال شامبليون، مجرد أيقونات حقيقية تمس وجودنا المادى والنفسى والتاريخي، نحتاج فيها إلى سيف توعية بيد وعى حكومى يقظ بموضوعية، مستقبلى بإيجابية، ومُحلل بتكاملية. لا جدال فى وجود مترينخ وأمثال د. يحى الرخاوى بكل بلد، ولكن الأزمة فى السنين المكتفية بألا يوجد فى الإمكان أبدع مما كان!

حتى الآن الوعى الشعبى المتسطح بالجمهورية الجديدة هو عنوان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولوجو مستمر على شاشات الفضائيات! أما سد النهضة فمعلومات وقلق يتهادى مع أمواج المليء المستمر! لتبقى محاكمة بارتولدى معركة الانهزامية الدفينة بوعى مُغيب!

حذار من نماذج مترينخ وتابعه كسينجر.. فالوعى قادم، وما أصعب أن نضيء أيامنا بحرائق أفعالنا!

* محامى وكاتب مصرى

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