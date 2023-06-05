الجمل يترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات

ترأس المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات، وذلك بحضور أكثر من 50 رئيسًا لهيئات تنظيم الاتصالات حول العالم.

تأتي هذه الجلسة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023، بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 100 دولة؛ لبحث السياسات التنظيمية والحوكمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد استعرض المهندس حسام الجمل، خلال الجلسة، التجربة المصرية في مجال التنظيم الرقمي التعاوني، والنجاح في استغلال التنظيم التعاوني كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل، وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية،

كما استعرض وثيقة المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات الخاصة بالحوافز التنظيمية والاقتصادية من أجل مستقبل رقمي مستدام وشامل.

وقد تم إعداد وثيقة المبادئ التوجيهية للمؤتمر من خلال الجهود الدولية المشتركة برعاية الاتحاد الدولي للاتصالات على مدار ما يقرب من عام،

حيث أسهمت الدول الأعضاء في إعدادها، وفى ختام فعاليات الجلسة اعتمد السادة رؤساء الهيئات الوثيقة مع تأكيد أهمية استرشاد الدول بها لإنجاز أهدافها وتحقيق التناغم المطلوب في التنظيمات بين الدول.