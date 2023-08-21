«الجملي» يبدأ من250 جنيها .. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة والمبردة اليوم الإثنين 21-8-2023

شهدت أسعار اللحوم البرازيلية والمذبوحة البلدية تأرجحا اليوم الأثنين 21-8-2023 وتراوحت أسعار اللحوم المشفية الجاموسي والبقري بين 280 جنيها إلي 300 جنيها للكيلو في المتوسط بمحال الجزارة و الكيلو القائم 130 جنيها ،والمستورد المجمد 200 جنيها و والمفروم السوداني 150 جنيها حسب الجودة.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح بين 230 و 270 جنيها في المنافذ الحكومية الممثلة بوزرات الزراعة والتموين والداخلية و بين 280 جنيها إلي 435 جنيها في محلات الجزارة بالسلاسل التجارية والمفروم البلدي 275 جنيها إلي 320 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار أن سعر اللحوم الجملي أو السجق أو المفروم 250و 280 جنيها والبرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ لتصل ل350 جنيها في محالات الجزارة و الضاني البرقي والرحماني 380 جنيها و الضاني البلدي 280 جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيها إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة أو السجق أو البرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيها .

أسعار اللحوم

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 200-220جنيها .

وأوضح التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي أو الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم في الأسواق

وذكر التجار إلي أن سعر كيلو القباني ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم “المكعبات الكندوز” : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “آمان” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي أوالجاموسي المجمد : 200 جنيها

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 280 جنيها