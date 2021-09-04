«الجمعية للتكنولوجيا المالية» توقع اتفاقية شراكة مع «الأهلي ممكن»

أعلنت شركة “الجمعية للتكنولوجيا المالية”، المنصة المتخصصة في تقدیم خدمات الادخار والإقراض الدوري، عن إبرام شراكة جديدة مع شركة “الأهلي ممكن” لحلول المدفوعات الإلكترونية، من أجل تعزيز فكرة الجمعية الإلكترونية، وتقديم خدمات قيمة مضافة للتجار.

قام بتوقيع اتفاقية الشراكة كل من سمير أبوهاشم العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة الأهلي ممكن، وأحمد عابدين المؤسس، المدير التنفيذي لشركة الجمعية.

وأكد سمير أبو هاشم، أن التعاون مع شركة الجمعية يمثل طفرة فى استخدام التكنولوجيا المالية للوصول إلى ملايين المصريين، إذ يستطيع حاليًا أكثر من 40 ألف تاجر استخدام منظومة الأهلى للانضمام إلى جمعيات مختلفة، وتوظيف العائد فى زيادة نشاطهم عن طريق ممكن.

وأوضح أبو هاشم في بيان صحفي أن “الأهلى ممكن” تسعى عن طريق شركة الجمعية إلى الوصول لملايين العملاء ودفع الاقساط والحصول على أدوار في إطار سعيها لدعم خطط الحكومة نحو الشمول الرقمي ورؤية مصر 2030

من جانبه، قال أحمد عابدين المؤسس لشركة الجمعية، إن التعاون مع الأهلي ممكن يعد خطوة جديدة نحو الانتشار الرأسي للشركة تحت مظلة الشمول المالي، موضحًا أن معظم التجار يعتمدون بالفعل على الجمعيات المالية التقليدية لشراء البضائع، إلا أنه حان الوقت لنقل هذه الجمعيات بطريقة إلكترونية سلسة وأكثر فاعلية من خلال شبكة الاهلي ممكن”.

وتابع قائلاً: ” نستهدف ايضاً من خلال الشراكة اشراك التجار في دوائر جمعياتنا، كونهم اكثر الفئات دارية بسلوك عملاءهم وقدراتهم المالية والذي يسهل من عملية الاستعلام الائتماني من طرفنا”.

وتأسست شركة الجمعية للتكنولوجيا المالية في عام 2019 بواسطة أحمد عابدين كمنصة إلكترونية تتيح التمويل المتبادل بين الأفراد تحت مسمي الجمعيات المالية حيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في جمعيات مع مستخدمين أخرين لديهم امكانيات إدخارية متطابقة في دوائر عامة.

كما يتيح التطبيق أيضاً تيسير عمليات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن امتلاكه سوقًا مدمجًا يمكن المستخدمين من الوصول الي منتجات مخفضة السعر كبديل للقبض النقدي.

وشهدت منصة الجمعية نموًا كبیرًا في حجم أعمالها خلال الفترة الأخیرة بنسبة بلغت 600% وتعمل حالیًا على توسیع أعمالھا في مصر وخاصة مدن الصعيد.

يذكر أن شركة «ممكن» بدأت نشاطها قبل تغيير علامتها التجارية إلي ” الأهلي ممكن ” فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى منذ عام 2011 ومنها شحن أرصدة الهواتف، وسداد فواتير المحمول، والإنترنت، والكهرباء.