الجمعية المصرية لمسؤولي الالتزام تبدأ تفعيل الشراكة مع نظيرتها البريطانية الشهر الجاري

تبدأ الجمعية المصرية لمسؤولى الالتزام (ECS) تفعيل الشراكة المبرمة مع الجمعية الدولية لمسؤولى الالتزام فى لندن (ICA) النصف الثانى من سبتمبر الجارى، فى إطار خطة مستهدفة تقوم على محورين رئيسيين.

كشف مصطفى عيسى رئيس الجمعية المصرية لمسؤولى الالتزام فى حوار مع “المال” عن دور الجمعية، ونشأتها، وخططها المستقبلية.

وقال عيسى إنه سيتم خلال النصف الثانى من سبتمبر الجارى تفعيل الشراكة مع جمعية الالتزام الدولية فى لندن وذلك عبر طرح شهادتين تعليميتين جديديتين فى مجال الالتزام، ومكافحة غسل الأموال، بهدف تزويد المهنيين فى هذه المجالات بالمهارات والسلوك للكشف عن مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية، والجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمهارات العملية.

وأشار عيسى إلى أن هذه الشهادات سيتم تدريسها باللغة العربية وهو ما يعد سبقاً فى هذا المجال، كما ستكون معتمدة من الجمعيتين فى مصر ولندن.

وأكد أن الجمعية حرصت على خفض تكاليف الشهادات، وحصلت بالفعل عليها من خلال خوض مفاوضات طويلة المدى مع الجمعية البريطانية على خفضا فى أسعار الشهادات بواقع 50%، مشيرا إلى أن تدريس جميع الشهادات سيكون فى مقر الجمعية فى منطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة.

ولفت الى أن الشراكة مع جمعية الالتزام الدولية تمثل إضافة قوية، حيث قامت بتدريب أكثر من 170 ألف متخصص على مستوى العالم من خلال مجموعة من المؤهلات المعتمدة عالمياً (معتمدة بالتعاون مع جامعة اليانز مانشستر للأعمال – جامعة مانشستر) أو من خلال التدريب الداخلى للشركات، وتضم ICA أكثر من 20 ألف عضو فى أكثر من 155 دولة.

وأوضح أن عملية التدريس ستتبنى أسلوب التعلم المختلط والدراسة الذاتية والدورات التدريبية، ويمكن أيضا تقديمه كتدريب داخلى للشركات التى ترغب فى تدريب العديد من الموظفين.

وأضاف أن الشركات لديها أيضا خيار تلقى التدريب والتعليم افتراضياً ويمكن تخصيصه وفقا لسياساتها وإجراءاتها.

وذكر أن جمعيته تركز على خطة ذات محورين أساسيين الأول طرح دورات تدريبية لـ48 شهادة تحت نطاق الشراكة بين الجانبين سيتم تدريسهم فى مصر، بعضها سيتم إتاحتها باللغة العربية، وهو ما يمثل دعم قوى لدراسى هذه الشهادات نظرا لتوفيرها باللغة الأم، والثانى تعليمى توعوى مجانى فى كافة الجامعات.

وكشف أن الجمعية طرحت مؤخرا خدمة جديدة باسم “Job Opportunity” للتشبيك بين الشباب الراغبين فى الحصول على فرصة عمل، والشركات الراغبة فى توظيف بعض الكفاءات.

وذكر أن مسؤول الالتزام هى وظيفة تعطى لصاحبها الأحقية فى التأكد من عملية تطبيق اللوائح والقوانين بالشركات بما يعزز عملية الحوكمة .

ولفت إلى أن وظيفة مسؤولى الالتزام ليست موجودة بالوزارات، وإنما يشبهها الجهاز المركزى للمحاسبات، الرقابة الإدارية، المسؤولون عن الرقابة عن تنفيذ اللوائح والقوانين بالشركات، وأن الموظفين فى كيانات على غرار هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزى سيكونون أصحاب الفرصة لتحقيق أعلى استفادة من الدورات المتاحة بالجمعية.

وتطرق إلى نشأة الجمعية التى تأسست عام 2022 ، (غير هادفة للربح) بترخيص من وزارة التضامن، وتتخصص فى نشر المعرفة والوعى ومشاركة الخبرات والتدريبات العملية حول الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوكمة وجميع الأمور ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية مع مواكبة التشريعات المحلية والعالمية.

وأشار إلى أنه من أبرز الشركات الأعضاء فى الجمعية شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى – شركة ازيموت مصر لإدارة الأصول – شركة جى أى جى للتأمين – شركة الأهلى للاستثمارات المالية التابعة للبنك الاهلى المصرى – شركة داتا جير لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الجمعية تضم العديد من الرواد المصريين الحريصين على تحسين ودعم المؤسسات والافراد التى تعمل فى كل من القطاعين المصرفى وغير المصرفى فى السوق المصرى.

ويتكون مجلس إدارتها من 11 عضواً جميعهم مؤسسين، وهما عيسى الذى يشغل أيضا منصب رئيس إدارة الالتزام والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – شركة ازيموت مصر لإدارة الأصول، وعبدالله غازى، مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس إدارة الالتزام والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – شركة مباشر القابضة، وعمرو العنتبلى عضو مجلس إدارةورئيس قطاع الالتزام والحوكمة والفاتكا ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببنك فيصل الاسلامى، وصلاح أبوعلم عضو مجلس إدارة، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة بسوق المال (سابقاً ) بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضم أيضا ناير فوزى الفل مؤسس وأمين الصندوق للجمعية، مراجع أول بمكتب حازم حسن KPMG سابقا وحاليا رئيس إدارة المراجعة الداخلية – ازيموت مصر لإدارة الأصول، هيثم صلاح قطب مؤسس والأمين العام للجمعية، رئيس إدارة الشئون القانونية والالتزام – شركة النعيم القابضة للاستثمارات، محمد احمد إسماعيل مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية رئيس إدارة الالتزام – شركة سى أى كابيتال القابضة، أحمد محمد الزهار، مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – شركة الاعتماد المالى الاستثمارى لتداول الاوراق المالية، هيثم محمد محروس مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس إدارة الالتزام والمخاطر ومكافحة غسل الأموال – شركة بلتون المالية القابضة، محمد صالح سعد عضو مؤسس بالجمعية، مدير عام الشئون القانونية – شركة بلتون المالية القابضة، إيهاب مصطفى بكير عضو مؤسس بالجمعية، رئيس إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – شركة بايونيرز القابضة المالية.