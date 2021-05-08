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الجمعية المصرية للرعاية الصحية توقع بروتوكول تعاون مع «فيزيتا»

للاستفادة من قاعدة بيانات الأطباء والصيدليات على التطبيق
الشاذلي جمعة 4:20 م, السبت, 8 مايو 21 4:20 م, السبت, 8 مايو 21

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وقعت الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية بروتوكول تعاون مع شركة فيزيتا لتقديم الخدمات الطبية، بهدف خدمة عملاء شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية.

وكشف الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، أن توقيع البروتوكول يأتى فى ظل الاهتمام بالحلول الرقمية، وتطبيق الشمول المالى فى نشاط الرعاية الصحية.

وأضاف أنه يتم بموجب التعاقد إمكانية تعاقد شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية مع شبكة الأطباء والصيدليات على موقع وتطبيق “فيزيتا” لخدمة عملاء والمشتركين لدى شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية.

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وأوضح «أبو المجد» أن تطبيق فيزيتا سوف يضم أسماء وبيانات شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية والمتعاقدين معها، بما يتيح للمشتركين لدى شركات الرعاية الصحية استخدام التطبيق فى حجز الأطباء وطلب الدواء أونلاين من الصيدليات.

وأشار إلى أن ذلك التعاون يستهدف الاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة التى تقدمها شركة “فيزيتا” فى مجال نشاط الصحة، بما يسهم فى عملية التحول الرقمى فى شركات الرعاية الصحية وتقديم خدمات رقمية وإلكترونية لعملائها وقاعدة المشتركين لديها.

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ولفت أن شركة “فيزيتا” سوف تستفيد من قاعدة كبيرة من المشتركين لدى شركات الرعاية الصحية الذين سوف يستخدمون التطبيق، فيما تستفيد شركات الرعاية الصحية فى حصول عملائها على خدمات أفضل وأسرع وأسهل والاستفادة من مقدمى الخدمات عبر التطبيق سواء أطباء أو صيدليات.

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بقلم الشاذلي جمعة

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