الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية : تعامد الشمس على 6 معابد فرعونية غدا

قال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن العالم يترقب غدًا الثلاثاء، تعامد شمس الظهيرة، على 6 معابد فرعونية فى الوادي الجديد والأقصر وقنا وسوهاج وأسوان، فى صعيد مصر، وذلك فى مناسبة حول ما يسمى “يوم الانقلاب الصيفي”، وهي الظاهرة التي تتكرر فى يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو فى كل عام، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، فى تصريح، أن الشمس ستتعامد على معابد” أبيدوس وهيبس وإدفو ودندرة ومعبدي رمسيس الثالث وبتاح بمجموعة معابد الكرنك.

مضيفًا أن حزمًا ضوئية شمسية تتسلل عبر فتحات فى سقف المعابد الخمسة، لتضيء ظلمة تلك المعابد، إيذانًا ببدء فصل الصيف، وذلك بحسب التقويم المصري القديم،

كما تغرب شمس الغد الجمعة، من بين أعمدة وصروح معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة فى مدينة الأقصر.

من جانبه أضاف الدكتور أحمد عوض، الأكاديمي المصري المتخصص فى رصد الظواهر الفرعونية بمعابد ومقاصير مصر القديمة، أن فريقًا بحثيًّا برئاسته وبعضوية الباحثين أيمن أبو زيد والطيب محمود، وبموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، تمكّن من رصد 22 ظاهرة فلكية داخل المعابد والمقاصير القديمة فى 6 محافظات مصرية هي الجيزة والوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر، وهي ظواهر تؤكد أن قدماء المصريين كانوا على معرفة مدهشة بعلوم الفلك.