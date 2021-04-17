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«الجمعية المصرية للتأمين التعاوني»: نعتزم تحديث إدارتى خدمة العملاء والمبيعات

رأسمال الجمعية الحالى يبلغ 51.6 مليون جنيه، متوقعا وصوله إلى 54 مليون جنيه بنهابة العام المالى الجارى.
مروة عبد النبي 11:39 م, السبت, 17 أبريل 21 11:39 م, السبت, 17 أبريل 21

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كشف حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى عن إعتزام جمعيته تحديث إدارتى خدمة العملاء والمبيعات فى الشركة .

وأشار عبد العزيز إلى أن الجمعية تسعى حاليا لرفع المستوى الفنى لكافة الإدارت الفنية بالشركة وخاصة التى لها تواصل مباشر مع العملاء قبل او بعد بيع وثائق التأمين

ولفت الى أنه سيتم التواصل مع العملاء للتأكد من أن الوثيقة تغطي الخطر المراد التأمين منه وذلك بمراجعة بنود الوثيقة جيداً معه وذلك من خلال الإدلاء بكافة البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر وظروفه لتحقيق مبدأ حسن النية، ومتابعة سداد العميل رسوم الوثيقة فى موعد الاستحقاق والتأكيد أن سريان التغطية التأمينية لا يتم إلا بعد سداد الرسوم. 

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الجمعية ترفع مستوى التواصل مع عملائها

وتابع أن خدمة العملاء سترفع مستوى التواصل لضرورة مراجعة التغطيات طبقاً للوثائق الصادرة مع ما هو مطلوب التأمين عليه و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها

ولفت إلى أنه سيتم إرسال رسائل الى عملاء الجمعية بكيفية عمل الإخطار الجمعية فور وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات الرسمية وعدم تغيير معالم مكان الحادث حتى يتم إتمام المعاينة من قبل الجمعية وتقديم كافة البيانات اللازمة لتقدير قيمة التعويض.

وأضاف أن خدمة العملاء ستوضح للعميل كيفية التواصل مع جمعية التامين التعاونى فى حالة الشكاوي.

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وأوضح أن تحديث إدارة المبيعات من خلال تدريب فريق العمل على شرح الوثيقة بشكل مفصل للعميل والتعرف على إحتياجاته ومحاولة مساعدته فى تغطية المخاطر المحتمل التعرض لها

نحن نتغير نحن نتطور

وأشار إلى أنه يتم تدريب كافة الإدارات الفنية بالجمعية كلا فى تخصصه وذلك لدخول العام المالى الجديد بشكل مختلف وتحت شعار ” نحن نتغير نحن نتطور”

وأوضح أن جمعية التعاونى استطاعت تحقيق 120.4 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 81.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة تقترب من 39 مليون جنيه بمعدل نمو %12.

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وأشار إلى أن الجمعية سددت تعويضات بقيمة 27 مليون جنيه مقابل 21.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 5.3 مليون جينه بنسبة نمو %2.6 خلال فترتى المقارنة.

ولفت إلى أن رأسمال الجمعية الحالى يبلغ 51.6 مليون جنيه، متوقعا وصوله إلى 54 مليون جنيه بنهابة العام المالى الجارى.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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