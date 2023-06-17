الجمعية المصرية للتأمين التعاوني توقع عقد تعاون مع شركة إرادة

وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “cis” عقد تعاون ثنائى الأسبوع الماضي مع شركة “إرادة” لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يقضى بضمان مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة من الأخيرة- إرادة- وذلك بخلاف أنواع التغطيات التأمينية الأخرى المزمع إصدارها وأهمها الحوادث الشخصية لصالح المؤمن عليهم من الجمعية.

استهداف 30 مليون جنيه أقساطًا فى نشاط متناهى الصغر

قال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لــــ”الجمعية المصرية للتامين التعاونى” إن جمعيته سعت لإتمام التعاقد مع شركة “إرادة” للتمويل متناهى الصغر لعدة أسباب، أبرزها أنها من أكثر الشركات تطورا تكنولوجيا و طرحا لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالسوق المصرية، علاوة على قوة المساهمين الكبيرة لها، والتى تشمل شركة اتصالات مصر وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلا عن تركيزها كمؤسسة متخصصة على توفير الدعم والتمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر وكذلك الخبرة الكبيرة للسيد عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “إرادة” والذى يعد احد رواد التمويل متناهى الصغر فى مصر .

وأضاف أن “جمعية التأمين التعاونى تستهدف تحقيق 30 مليون جنيه أقساطا بالتأمين متناهى الصغر بنهاية العام المالى الجارى وصولا الى 50 مليون جنيه اقساط بذلك النشاط واستهداف خدمة مليون عميل به العام المالى المقبل .

وأكد أبوالعزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” أن هناك سعي لا ينقطع من الإدارة التنفيذية للجمعية لوضع التأمين متناهي الصغر في المكانة التي يستحقها لكونه فرصة حقيقة من فرص النمو للجمعية ولاسيما أن هذا النشاط يحمي شريحة ليست هينة من أصحاب تلك المشروعات ويساهم فى استمرارها.



وأشار “أبو العزم” إلى أن “الجمعيةالمصرية للتأمين التعاونى” تستهدف حصيلة أقساط تأمينية تتراوح قيمتها من 435 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى وذلك عبر تكثيف تعاقداتها مع الجهات المنوطة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر التوقيع عن الجمعية مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية ومحمد مكارم وأمل بدر ومحمد كامل عن إدارات متناهى الصغر والضمان والتسويق وعن شركة “إرادة ” للتمويل متناهى الصغر عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ووليد خطاب رئيس قطاع العمليات ووليد فكرى مدير ادارة المخاطر وشريف العقاد العضو المنتدب لشركة “سيجما” للوساطة التأمينية.

إرادة تركز على قطاع التكنولوجيا المالية

من جانبه، قال عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذى لشركة “إرادة” للتمويل متناهى الصغر أن التعاون مع الجمعية المصرية للتامين التعاونى سوف يعزز من قدرتها على تعظيم حجم التمويلات خاصة وان شركته تركز على الاعتماد علي قطاع التكنولوجيا المالية والذي سيسهل عملية الوصول لأكبر عدد من المستفدين.

وأوضح أن “إرادة ” للتمويل متناهى الصغر تستهدف تغطية التمويلات السنوية الممنوحة عبر التعاقد الذى تم بينها وبين الجمعية المصرية للتأمين التعاوني والتى وصفها بالرائدة في التغطيات التأمينية المختلفة منذ اكثر من 23 عام مضت.

وقال عمرو أبو العزم إن شركة “إرادة ” تتعاون مع البنوك وشركات التأمين الكبرى وأصحاب المشروعات لتوفير التمويل متناهي الصغر عبر الفكر المتطور والطاقات الشابة والتكنولوجيا المالية التي تسهم في توفير فرص عمل على نطاق واسع للشباب.

وأكد الشريك المؤسس لشركة “إرادة ” عمرو أبو العزم أن التعاقد مع الجمعية جاء بعد دراسة متأنية ولمزايا كثيرة تتمتع بها الجمعية أهمها أنها حاصلة على جائزة أحسن مقدم خدمة فى نشاط التأمين متناهى الصغر لعام 2022 “Best New Micro Insurance Provider من مؤسسة التمويل الدولية international finance awards فى دبى.

جدير بالذكر أن “إرادة” للتمويل متناهى الصغر شركة مصرية تأسست في 2022 وهي شراكة ما بين شركة اتصالات مصر-التابعة للمجموعة الأم e&- ، وصندوق مصر السيادي من خلال صندوق الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي وعمرو أبو العزم الذي يتولى الإدارة التنفيذية.