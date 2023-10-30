الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تحقق استثمارات بحجم يتجاوز مليار جنيه

قال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” إن حجم الاستثمارات المالية للجمعية خلال العام المالى 2022/2023 تجاوز مليار جنيه. متنوعًا في القنوات الاستثمارية التي تحقق أعلى عائد في السوق، وانعكس ذلك بالزيادة على إجمالي الدخل من الاستثمار، الذي بلغ 93 مليون جنيه.

وأضاف أن الجمعية نجحت في تحقيق أقساط مباشرة بمبلغ 447 مليون جنيه، مع زيادة قيمة الأموال المخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق هذا العام لتصبح 273 مليون جنيه. ما يعكس قدرة الجمعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.

وبيّن أن فائض النشاط التأميني بلغ 52.8 مليون جنيه في نهاية يوليو 2023، بينما بلغ فائض استثمار أموال حقوق الأعضاء 23.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إدارة الجمعية حرصت على إعداد كوادر فنية من الصف الثاني وأعطت الأمر أولوية قصوى، تمهيدًا لترقيتهم للوظائف القيادية.

وأشار إلى اهتمام الإدارة بتدريب العاملين، حيث ألحق العديد منهم بدورات تدريبية في مختلف النواحي الفنية والمحاسبية، علاوة على اشتراك العاملين في الندوات والمؤتمرات المحلية والخارجية.

وأوضح أن الجمعية قامت بتدريب ما يقرب من 100 كادر من العاملين بالجمعية من مختلف إدارتها الفنية، وحصولهم على الدبلومة في أنشطة متعددة، أبرزها الحصول على 18 دبلومة مهنية و حصول 3 كوادر على شهادة “MBA” و4 من العاملين بإدارات الممتلكات وإعادة التأمين دُربوا على أعلى مستوى بمؤسسات تأمين دولية فى الأردن والهند، لرفع المستوى المهني للمورد البشري.

وقدم أبو العزم موجزًا بأهم العقود التي أُبرمت مؤخرًا خلال الاحتفال بتكريم العاملين والمنتجين ممن ساهموا في تحقيق المستهدف بالجمعية خلال العام المالي الماضي وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، حيث نجحت الجمعية في إبرام تعاقد جديد يضمن مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وألقى الضوء على المشروعات التي ساهمت في تحقيق الجمعية لمستهدفاتها من الأقساط، خاصة في مجال التأمين متناهي الصغر، وأهمها التعاقد مع عدد من الجمعيات وشركات التمويل ذات الاسماء الكبيرة في السوق، مثل شركة “إرادة” و”الخير” و”تمويلي” و”وسيلة- AUR” وغيرها من المؤسسات الكبرى التى لها باع طويل في السوق المصرية.

وشكر خلال الاحتفالية الوسطاء وشركات الوساطة، بصفتهم شركاء النجاح على مجهوداتهم الكبيرة فى سبيل نهضة ونمو حجم أعمال الجمعية، من خلال جلب العمليات التأمينية لها.

وشدد على ضرورة إلقاء الضوء على دور الوساطة والإنتاج فى منظومة التأمين بعد أن باتوا الرقم الأبرز فى معادلة النمو لصناعة التأمين كاملة من خلال الدور المحورى الذى يلعبه السماسرة فى ترويج منتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات الشركات من الأقساط المباشرة، إضافة الى مساهمتم بشكل كبير فى رفع الوعى التأمينى لدى شرائح المجتمع بتنوع أطيافه وأطرافه.

واختتم أبو العزم الاحتفالية بتكريم الصحفيين لدورهم الكبير في نشر الثقافة التأمينية والوعي بأهمية نشاط التأمين في حماية الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أن الصحافة من أقدم وسائل الإعلام الجماهيري تأثيرًا في أفراد المجتمع ولا يزال لها تأثير في الجمهور المستهدف، باعتبارها أكثر الوسائل الإعلامية التي يعتمد عليها قطاع التأمين في نشر الأخبار عن كل جديد في القطاع.