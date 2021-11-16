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الجمعية المصرية للأوراق المالية تطالب هيئة الرقابة بإلغاء التدخلات والعمليات وتجريمها لتأثيرها السلبي على السوق (فيديو)

قبل اجتماع غد الأربعاء هيئة الرقابة المالية مع اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال
محمد مجدي 12:07 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 12:07 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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علق أيمن صبري ، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ، على دعوة هيئة الرقابة المالية مع ممثلي البورصة لمناقشة الحدود السعرية ومحفزات البورصة غداً الأربعاء، قائلاً: أعتقد أن ما وصلت إليه البورصة أكبر بكثير من تلك النقاط الفنية المتعلقة بالحوافز والحدود السعرية.

وقال صبري خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون ، أن كل القرارات التي اتخذت في 10 سنوات عبر كافة الجهات وأزلنا أثرها سنلاحظ الفارق قبل هذه القرارات، البورصة كانت تحقق 500 مليون دولار وكان بيدخل مليار جنيه كل شهر.

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وأضاف صبري أن النتيجة الحالية التي وصل إليها السوق خير دليل، قائلاً: من غير كافة المعطيات الحالية والحوافز والحدود السعرية كل يوم بنتأخر فيه لعلاج المنظومة الكلية نواجه خسارة 30 مليون دولار.

مشددا على ضرورة ترك السوق حرا وإزالة كافة الحدود السعرية قائلاً: القرارات اللي بتاخدوها لو جبنا واحد من جامعة هياخد قرارات وجهد ست سنوات.

وحول المطلوب خلال الفترة القادمة قال صبري: “المطلوب أكبر من مستوى ما يحدث بيضيع علي سوق المال المصري الفطرة الحادثة في الأسواق الإقليمية والعالمية”.

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وناشد صبري، الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بضرورة إتخاذ قرار والتعهد بعدم التدخل للإلغاء أية عمليات واستبدالها بأية غرامات أو إجراءات تطبق في حق ماتراه الهيئة متلاعبا ولابد من تجريم إلغاء العمليات كونها أمنا قوميا لسوق المال”.

ودعا محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دعوته لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال، وأطراف السوق المختلفة مع دعوة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة غدا الأربعاء.

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وذلك لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، التي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسية، و10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانونا لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش .

وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الآثار المترتبة عليها بالسوق، كما سيتناول الاجتماع مناقشة معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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