الجمعية المصرية لشباب الأعمال : ندعم توجه الدولة نحو الاستثمار فى أفريقيا وجاهزون للعمل قريبا

قال محمد أبو باشا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إن الاهتمام المتنامي لدي "شباب الأعمال" والخاص بقارة أفريقيا يأتي من اهتمام الرئاسة والحكومة المصرية بضرورة أن تعود مصر كبوابة للاستثمار فى القارة السمراء، مضيفاً أن اللقاء الأخير…

قال محمد أبو باشا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إن الاهتمام المتنامي لدي “شباب الأعمال” والخاص بقارة أفريقيا يأتي من اهتمام الرئاسة والحكومة المصرية بضرورة أن تعود مصر كبوابة للاستثمار فى القارة السمراء، مضيفاً أن اللقاء الأخير الذي أجرته “شباب الأعمال” مع ممثلي جهاز التمثيل التجاري يستهدف توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار بأفريقيا.

واضاف ابو باشا عضو مجلس الإدارة أن شباب الأعمال تستهدف في الفترة القليلة المقبلة التعاون مع الجمعيات الأفريقية المماثلة لها داخل أفريقيا، بالإضافة إلي ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية سواء الكوميسا أو اتفاقية التجاره الحرة الأفريقية والتي ستغير التوجه كليا نحو القارة السمراء وتعزز من فرص مصر والقطاعيين الخاص والعام في التواجد علي الأرض بأفريقيا.

وأكد أبو باشا، أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الأفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.

ولفت إلي أنه ومع بدء سريان الاتفاقية يتوقع ارتفاع حجم التجارة البينية الأفريقية التي تمثل الآن 17% فقط، وهو رقم ضعيف مقارنة بدول غرب أسيا وأوروبا وأمريكيا، فيما تعتبر مصر الأولى إفريقيًا جذبا للاستثمار المباشر وفقًا لبنك “راند ميرشانت” عام 2018 تليها جنوب أفريقيا، ثم المغرب، ثم إثيوبيا كما تحتل مصر المرتبة الأولى كأكبر عشر اقتصادات في أفريقيا وفقًا للناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ قيمته 1219،5 مليار دولار، تليها نيجيريا ثم جنوب أفريقيا.

ونوه عضو مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال ، إلي أن الفرصة أمام القطاع الخاص والعام متاحة لاستغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة حيث تلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع، كما أن اتفاقية منطقة التجارة الأفريقية الحرة ستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء.

وأشار عضو مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، إلي أن ” اتفاقية التجارة الحرة” ستسهل التجارة بين مصر وغرب أفريقيا، وهو ماسيفتح أبواب القارة أمام المصنعيين والمستثمريين المصريين.



وأكد أبو باشا أن تمتع مصر باتفاقيات تجارة مع أوروبا باب أخر لدول إفريقيا لجذب استثماراتهم لمصر، والتصدير لأوروبا من خلال مصر، أو ان تستثمر الدول الأوروبية بمصر وتوجه صادرتها إلي دول القارة السمراء، وفي الحالتين المكاسب الاقتصادية ستكون هائلة لمصر وهو أمر مهم للقطاع الخاص المصري.

وأشار عضو مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، إلى أن الوقت سانح للتوجه نحو أفريقيا، ومصر بوابة القارة منذ عقود وتوجه “شباب الأعمال”، للقارة سيخلق زخما كبيرا للاستثمار وتنوع تسويق وتصدير واستتثمار بكافة القطاعات الصناعية المصرية.