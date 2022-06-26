الجمعية المصرية لشباب الأعمال توقع بروتوكول تعاون مع رواد 2030 لدعم ريادة الأعمال في مصر 

وقع جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برتوكول تعاون مشترك مع مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث شارك في الحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة غادة خليل، مدير المشروع، وجاء توقيع البرتوكول علي هامش إطلاق الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة”، وبمشاركة د. غادة خليل مدير مشروع رواد 2030.

وقال أبو علي إن البرتوكول يستهدف خلق تعاون بين المشروع والحمعية المصرية لشباب الأعمال، بهدف دعم الرواد في المجالات الاقتصادية المتعددة من خلال اللجان النوعية بالجمعية.

وشدد أبو علي، على أن “الجمعية المصرية لشباب الأعمال”، تعمل علي دعم كافه المشاريع التي تقوم عليها الدوله وتعزيز الشراكة مع كافه الجهات الحكوميه منذ سنوات، مضيفاً بأن الملتقى يمنح فرصة ذهبية للشباب لعرض أفكارهم والاستفادة من خبرات شباب رواد الأعمال المتواجدين في الملتقى، خاصة أن الكثير منهم سيعرض قصص نجاحهم الملهمة، مشيرا بأن قصص النجاح هذه ستكون بمثابة دافع قوى لكل شاب لديه فكرة حتى وإن كانت بسيطة وصغيرة لتطويرها والعمل عليها ليصبح رائد أعمال.

من جانبها، صرحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن البرتوكول الموقع مع الجمعية المصريه لشباب الاعمال يدعم رسالة الوزارة ورؤية الدولة المصرية في دعم رواد الأعمال مصر فالوزارة تعمل دائما على توفير مناخ أكثر جاذبية للشباب من رواد الأعمال، مؤكده علي أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع من جمعيات اعمال وجهات حكومية من أجل تمكين هؤلاء الشباب و دعم الشركات الناشئة التي تلبي احتياجات الدولة واحتياجات المجتمع.

وأضافت خليل أن الوزارة قد أطلقت مشروع رواد 2030 الذي يحمل في طياته عدة محاور أساسية منها التعليم من خلال تقديم ماجيستير مهني بالتعاون مع جامعة كامبريدج، و أيضا أطلقت حملة “المليون ريادي” الذي يهدف لتغيير فكر 1000000 ليأخذ الطابع الريادي و استقطاب 50000 شركة جديدة لتكون سبب في خلق فرص عمل للشباب. إضافة إلى محور حاضنات الأعمال الذي يضم عشر حاضنات أعمال متعددة الأهداف بين الذكاء الاصطناعي وذوي الاحتياجات الخاصة و أخر تلك المحاور هو محور الاقتصاد الذي يتضمن اطلاق عيادات الأعمال لتقديم الاستشارات للشركات الناشئة” وكذلك ملتقيات التسويق.

من جانبه قال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعيه المصريه لشباب الأعمال ، أن احد اهم اهداف الجمعيه هو التشبيك بين رواد الأعمال واللجان النوعيه لشباب الأعمال، والتي تستهدف تأهيلهم للحصول علي الفرص التمويلية التمويلية وإتاحة الفرصة لمجال ريادة الأعمال، خاصة أن الملتقى يضم العديد من الخبراء في هذا المجال، فضلا عن دعم مجال ريادة الأعمال وتمويل الشركات الناشئة، ودور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في دعم منظومة ريادة الأعمال.

من جانبه، قال الدكتور فادي إسماعيل، رئيس لجنة الخدمات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن البرتوكول الذي وقعته ” شباب الأعمال”، يستهدف دعم ريادة الاعمال في مصر من خلال جهود اللجان المختلفه بالجمعيه لتذليل كافة الصعوبات التي يواجها رواد الاعمال ، مضيفاً بأن شباب الأعمال تمتلك قدرات كبيرة في كافه القطاعات المختلفه ، ونحن بشباب الأعمال دائما جاهزون لتلبيه مطالب الحكومه في دعم الجهود التي تقوم بها الدوله لتوطين ريادة الاعمال في مصر .

وأكد إسماعيل، مهتمون بالعمل وفق الإطار الذي يحدده البرتوكول مع مشروع رواد ٢٠٣٠ لوضع كافة المقترحات والحلول لمساعدة رواد الاعمال علي تاسيس مشروعات ناجحة تساهم في مسيرة النمو الاقتصادي للدولة ، مضيفاً ” سنعمل علي مد رواد الأعمال بكافه الخبرات اللازمه لدعمهم في خلق جيل مميز من الرواد بحلول 2030، مؤكدا علي بذل الجمعيه المصريه لشباب الأعمال كافه المجهودات اللازمه لذلك .