الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش دعم البنك الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة تحت عنوان “برامج تمويل الاقتصاد الأخضر وسلاسل القيمة الخضراء، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار” حيث تطرق اللقاء لبرامج التمويل المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الاقتصاد الأخضر GEEf، وبرنامج تمويل سلاسل القيمة الخضراء GVC، حيث استعرض جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية بداية الجمعية وعدد الأفرع، والشركات التي تضمها الجمعية ممثلة في العديد من القطاعات الصناعية والاستثمارية وغيرها،



وقال من جانبه جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللقاء تطرق إلى المعايير الأهلية للبرنامجين والقطاعات التي يمثلها كل برنامج وكذلك آليات التمويل، مشيرا بأن اللقاء القي الضوء علي قائمه التكنولوجيا” قائمة المعدات والماكينات والأدوات التي تحقق الكفاءة في التشغيل ولا تتعدي تكلفتها مبلغ ٣٠٠٬٠٠٠ دولار.”، وهي اسرع طريقه لتمويل القروض حيث توجد قائمه بالمعدات والماكينات عالية الكفاءة التي تم تقييمها واعتمادها مسبقاً، مضيفاً بان أكثر من ٢٨ دولة مشتركة بالمشروع بتمويل يصل لأكثر من ٥ مليار يورو من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبمشاركة ١٧٠ مؤسسة مالية، وخبرة أكثر من ١٠ أعوام في مجال الخدمات المصرفية الخضراء.

من جانبه قال أشرف زيتون ممثل البرنامج، أن هناك نقلة نوعية في قطاع الأعمال المصري عن أهمية تبني ممارسات مستدامة، ليس فقط لمسؤوليتهم المجتمعية تجاه مكافحة تغير المناخ ولكن أيضا لضمان استمرار قدراتهم التنافسية خاصة في أسواق التصدير، مشددا علي سعادتهم بالانضمام إلي الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتقديم خطوط التمويل الخضراء المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهاً بأن البرنامج لديه الكثير لنقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة ونأمل ان تكون شراكتنا مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بداية تعاون مثمر يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر والتي تمول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد زيتون، بأن البرنامج يستهدف تمويل استثمارات في مجالات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية والطاقة والإدارة المستدامة للأراضي بهدف رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية لهذه الشركات ودعما للتحول الي الاقتصاد الأخضر، في قطاعات ” الطاقة المتجددة، كفاءة استخدام المياه، كفاءة استخدام الطاقة، إدارة الطاقة في المباني، ترشيد وإعادة استخدام المياه ومياه الصرف، كفاءة استخدام الموارد في الاقتصاد الدوار، والإدارة المستدامة للأراضي، مشيرا بأن المشاريع المستهدفة، المشروعات الزراعية، وصناعة الأغذية والصناعات الكيماوية، وصناعة المنسوجات، والصناعات الميكانيكية، جميع الصناعات المتجددة، وذات الأداء الكفء، والخدمات اللوجستية.