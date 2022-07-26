الجمعية المصرية لشباب الأعمال تعقد دورة تدريبية لآليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال لقاء موسعاً مع وفد إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، برئاسة الدكتور محسن الجيار مدير إدارة خدمات الممولين، حيث استعرض وفد الضرائب آليات التعامل مع الفاتورة الإلكترونية والتي تهم المديرين التنفيذيين ومديري الحسابات وأصحاب الأعمال، فيما شارك في الندوة ممثلين لعدد كبير من أصحاب الشركات أعضاء الجمعية.

من جانبه، قال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن لقاء اليوم يأتي ضمن لقاءات عديدة تقوم بها الجمعية مع مصلحة الضرائب وتستهدف توعية مجتمع الأعمال بآليات وطرق التعامل مع الفاتورة الإلكترونية، والتي من المقرر أن يتم العمل بها خلال العام الجاري، مضيفاً بأن هناك تعاونا مثمرا بين شباب الأعمال ومصلحة الضرائب وإدارة خدمات الممولين منذ وقت طويل لخدمة الاقتصاد الوطني.

وقالت سوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه خلال لقاء اليوم تم شرح كل التفاصيل التي تتعلق بالفاتورة الإلكترونية وأبرز المشاكل التي تواجة أصحاب الأعمال، وقام وفد الضرائب بالرد على كافة الاستفسارات على الحاضرين وتم عمل لجنة بين شباب الأعمال وممثلي إدارة خدمات المموليين للتواصل في أي وقت لإنهاء أي مشكلة قد تطرأ خلال آليات إدخال البيانات في الفاتورة الإلكترونية.

الجدير بالذكر، أن شباب الأعمال اتفقت في وقت سابق مع ممثلي الضرائب علي عقد لقاءات عديدة بهدف التوعية بآليات التعامل مع الفاتورة الإلكترونية والحلول لبعض المشاكل التي تتعلق بها والتي تواجة أصحاب الأعمال في العموم فيما يخص الضرائب، فيما سيتم عقد لقاءات دورية لحل أي مشاكل قد تحدث خلال تطبيق القانون الخاص بالفاتورة الإلكترونية