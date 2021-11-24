الجمعية المصرية لشباب الأعمال تستعرض خططها العامين المقبلين

قال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إن الجمعية دخلها دماء جديدة خلال العاميين الماضيين، وهنا استلزم عرض لكافة أعمال الجمعية وأنشطتها خلال العشرين سنة الماضية على الأعضاء الجدد. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي…

قال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إن الجمعية دخلها دماء جديدة خلال العاميين الماضيين، وهنا استلزم عرض لكافة أعمال الجمعية وأنشطتها خلال العشرين سنة الماضية على الأعضاء الجدد.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الأول لمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

ونوه أبو علي، إلى أن مجلس الإدارة قام بإعادة هيكلة شملت اللجان والخطط وآليات العمل.

وأوضح أن مجلس إدارة الجمعية سيولي الاهتمام بإفريقيا تماشياً مع رغبة الأعضاء، واتجاه الدولة ومجتمع الأعمال، بالتعاون مع هيئة الاستثمار وجهاز التمثيل التجاري، والسفارات بالدول الأفريقيه بمصر، وهيئات الاستثمار الأفريقية المختلفة وعدد من الشركات المصرية التي لديها علاقات بأفريقيا، بتنزانيا وكينيا

وأضاف أبو علي أن الجمعية واجهت خلال العام الماضي العديد من التحديات علي رأسها أزمه كورونا ووجود مجلس جديد، مع استعراض الملفات التي سيتم التركيز عليها العاميين المقبلين.

وكشف أبو علي، عن وجود رغبة لدى مجلس الإدارة في زيادة البعثات التجارية، مابين مصر والدول المختلفة، لمساعدة الأعضاء في إيجاد فرص استثمارية بالخارج، مع دعم ملف حوكمة الشركات العائلية، والشركات الصغيرة و المتوسطة، مع التركيز علي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن تكون الجمعية حلقة وصل بين الطرفين.