«الجمعية المصرية لشباب الأعمال» تبحث مع «التصديري الهندسي» سبل دعم شركات الأعضاء

قال المهندس عبد الرحمن عسل نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مجلس إدارة الجمعية يستهدف دعم التصدير من خلال شركات الأعضاء ويسعي لتوفير كافة الخدمات لهم من خلال تواصل مع المؤسسات والهيئات المعنية بالتصدير وفتح الأسواق بالخارج في كل الدول.

وأكد عسل، في كلمتة علي هامش استضافة الجمعية المصرية لشباب الأعمال لوفد من المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس ومؤمن عرفات المسئول عن المعارض الدولية بالمجلس، وبحضور بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية، سوزان صالح المدير التنفيذي وعدد من الاعضاء، أن “شباب الأعمال”، تحتفل خلال أيام بمرور 25 عاماً علي إنشائها، وتسعي من خلال محاور عمل الجمعية علي تحسين مناخ الأعمال ورفع توصيات للجهات المعنية من خلال ورقة سياسات في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية.

وأشار عسل، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تستهدف تحسين الخدمات للأعضاء بهدف تطوير الأعمال بشركاتهم، مشيراً بأن هناك مشاكل تقف حائل دون زيادة الصادرات المصرية بشكل حقيقي، ونستهدف من خلال لقائنا بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية توعية الأعضاء لدينا بالخدمات التي يوفرها المجلس، والربط بالمعارض الدولية وزيادة الصادرات للوصول لخطة الدولة لـ100 مليار دولار صادرات.

من ناحية أخرى، قال عمر أمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن المنتجات المصرية لديها ميزة تنافسية في الأسعار، ونستهدف بالتعاون مع المجلس التصديري تحسين مستوي الجودة للمنتج، لشركات الأعضاء والاستفادة بكافة الخدمات التي يقدمها المجلس التصديري، مشيراً بأن الجمعية ومجلس إدارتها يستهدفون توفير كافة الخدمات لأعضاء الجمعية، وفتح الأسواق والتواجد بالمعارض الدولية والتدريب والتأهيل للشركات المصدرة أعضاء الجمعية.

من جانبها قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس هو جهة استشارية تابعة لوزارة التجارة والصناعة هدفها تنمية الصادرات ودعم المصدرين وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية، مشيرة خلال استضافة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، لها أن المجلس التصديري يقوم بوضع الخطط اللازمة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية، وتطوير الشركات المصرية المصدرة، ووضع آليات لاختراق الأسواق التصديرية في مختلف دول العالم، وفق مستهدف واحد وهو الوصول لـ 100 مليار دولار.

وأشارت حلمي، أن المجلس يخدم كل القطاعات الصناعية والتي تتخطي الـ 15 قطاع، وهناك تحسن كبير في الصادرات المصرية في الفترة الماضية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 25% أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2022، مضيفة نستهدف تطوير الشركات المصدرة من خلال الكورسات التدريبية بالتعاون مع شركات أخري ومؤسسات أخري، بالإضافة إلي تنمية المنتجات من خلال معامل مصرية لتحسين جودة المنتج، مع الاهتمام بالتسويق وفاح الأسواق من خلال البعثات التجارية، أو لقاءات ثناية وجذب مشترين دوليين من مختلف العالم.

وأكدت حلمي، أن المجلس التصديري صوت المصدر لدي الحكومة المصرية، ونوفر دراسات سنوية للأعضاء مجاناً، ونعمل عللي دراسة مناطق القوة والضعف بالمنتجات المصدرة للخارج، ونعيد تطويرها ونقدم دراسات كاملة للأسواق الخارجية، ونتواصل مع كافة المؤسسات المختلفة وندرس كافة القرارات معهم والتي تؤثر بالسلب علي الشركات العاملة بمجالات التصدير، مضيفة بأننا نوفر تقارير سنوية للشركات المصدرة لكافة الأسواق، وقمنا خلال الفترة الماضية ببعثات تجارية لزامبيا وأنجولا، ونيجيريا وموروسيوش، والعراق والكونغو، ولدينا بعثة تجارية للملكة العربية السعودية بنهاية العام، مشددة علي أن المجلس التصديري يستهدف فتح الأسواق لكافة الشركات بأفريقيا وأوروبا وغيرها من الدول العربية، مؤكدة علي وجود تعاون مستمر وقوي بين جهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وفق تكامل حقيقي يستهدف خدمة وتطوير وزيادة الصادرات المصرية في مختلف البلدان الخارجية، بالإضافة إلي وجود تواصل كامل بين المجلس والبنوك المصرية، والتي توفر كافة التمويلات للمصدرين وعمل تقارير علي أي عملاء محتملين للصادرات المصرية بالخارج.