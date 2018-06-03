الجمعية المصرية المغربية: تشكيل مجلس الأعمال المشترك خطوة لتعزيز التعاون

محمد ريحانأكد المهندس محمد عادل حسنى، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي برئاسة كريم غبور، الذى أعلنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، يعد خطوة جديدة على طريق زيادة التعاون الاقتصاى بين مصر والمغرب.وأضاف حسني، أن المجلس الجديد يضم خبرات متع

محمد ريحان

أكد المهندس محمد عادل حسنى، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي برئاسة كريم غبور، الذى أعلنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، يعد خطوة جديدة على طريق زيادة التعاون الاقتصاى بين مصر والمغرب.

وأضاف حسني، أن المجلس الجديد يضم خبرات متعددة تعمل فى مختلف المجالات ويؤسس لبناء مرحلة جديدة فى زيادة التكامل الاقتصادى المصرى المغربى تجارياً وصناعياً.

وقال: “سعيد بانضمام اثنين من مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال لمجلس الأعمال المشترك، وهم الدكتور كمال الدسوقى والمهندس أسامة جنيدي”.

وأشار إلى أن الجمعية تضع كافة إمكانياتها وخبراتها للتعاون مع المجلس الجديد من أجل تحويل العلاقات المصرية المغربية المتميزة إلى مشروعات استثمارية تخدم مصالح البلدين.

وأكد حسنى، أن الجمعية قامت خلال العام الماضى بالعديد من الأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية بالتنسيق مع السفارة المصرية بالمغرب، والسفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالرباط ومكتب التمثيل التجارى بالمغرب برئاسة أحمد شوقي، مشيراً إلى أن الجمعية قامت بالاتصال بالعديد من منظمات الأعمال المغربية والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة.

وكشف عن تنظيم الجمعية زيارة إلى المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل، تضم عدد من أعضاء الجمعية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، مشيراً إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الثنائي مع مختلف منظمات الأعمال المغربية، وهيئات ومنظمات حكومية مغربية لخدمة رجال الأعمال، بالإضافة إلى بحث الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين.