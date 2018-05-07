الجمعية المصرية المغربية تزور الرباط لدعم الفرص الاستثمارية أكتوبر المقبل

حسنى: دور بارز للدبلوماسية المصرية فى تطور العلاقات بين البلدين محمد ريحانأشاد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بجهود الدبلوماسية المصرية فى تهيئة مناخ الأعمال وتطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب.وأثنى حسنى بالجهود التى تقوم به السفارة المصرية

حسنى: دور بارز للدبلوماسية المصرية فى تطور العلاقات بين البلدين

محمد ريحان

أشاد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بجهود الدبلوماسية المصرية فى تهيئة مناخ الأعمال وتطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب.

وأثنى حسنى بالجهود التى تقوم به السفارة المصرية فى المملكة المغربية ومكتب التمثيل التجارى والسفير المصرى بالمغرب أشرف ابراهيم فى تذليل العقبات التى تواجه القطاع الخاص المصرى مما كان له بالغ الأثر فى تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال بالبلدين.

وكشف حسنى عن تنظيم الجمعية زيارة إلى المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل تضم عدد من اعضاء الجمعية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.

وأشار إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الثنائى مع مختلف منظمات الأعمال المغربية وهيئات ومنظمات حكومية مغربية لخدمة رجال الأعمال بالاضافة إلى بحث الفرص التجارية والاستثمارية فى البلدين.

وقال رئيس الجمعية المصرية المغربية، إن اعضاء مجلس إدارة الجمعية يقدرون دور الدبلوماسية المصرية وتدعم دور الدولة فى الجهود الرامية لتعزيز سبل التعاون الاقتصادى بين مصر ومختلف الدول من اجل اقامة مشروعات تنموية وجذب رؤوس الأموال.

وأكد أن العلاقات الدبولماسية المتميزة التى تتمتع بها الحكومة المصرية مع دول الجوار والزيارات الحكومية المتبادلة بين الدول وعلى رأسها المملكة المغربية والمشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية بالاضافة إلى برنامج الاصلاح الاقتصادى والقرارات الجريئة وثورة التشريعات والقوانين والاجراءات ومنها قانون التراخيص الصناعية الجديدة وغيرها ستنعكس ايجابياً على تطور مناخ الأعمال فى مصر وفى جذب رؤوس الأموال.

من جهة أخرى، أعلنت الجمعية المصرية المغربية خلال اعتماد الجمعية العمومية للجمعية عن تشكيل لجان نوعية، وترأست 3 من سيدات الأعمال ورموز العمل التطوعى رئاسة عدد من اللجان وهم ريهام أبو العينين للجنة ريادة الأعمال و سميرة العشيرى للجنة المرأة وميريت رحمى رئيسة لجنة السياحة بالجمعية، كما تم اعتماد خطة عمل مجلس إدارة الجمعية خلال الفترة المقبلة.

