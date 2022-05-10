الجمعية المصرية اللبنانية: قرار الرئيس بشأن الخامات ومستلزمات الإنتاج طمأنة للمستثمرين

رحبت الجمعية المصرية لرجال الأعمال، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العودة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام مستندات التحصيل، معلنة تأييدها الكامل للقرارات التي تدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات.

و قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الاستجابة السريعة لمطالب مجتمع رجال الأعمال يعكس مدى أهتمام الرئيس السيسي بالصناعة الوطنية وايمانه بالدور الوطني للقطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وأضاف محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن اصدار الرئيس السيسي لمثل هذه القرار بشكل فوري وعاجل استجابة لمطالب القطاع الخاص تجذب الاستثمار الاجنبي وتعطي طمأنينة للمستثمرين ورؤوس الأموال والقطاع الخاص بشكل عام .

و تابع الحوت أنها كذلك تدعم زيادة حركة التجارة البينية واضافة طاقات انتاجية وتوفير فرص عمل جديدة بالقطاع الصناعي بجانب زيادة الصادرات الوطنية.