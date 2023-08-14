الجمعية العامة لبنك قناة السويس توافق على زيادة رأسماله لـ 5 مليارات جنيه

صرح حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بموافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2023 على زيادة رأس المال بمبلغ 400 مليون جنيه مصري، ليرتفع رأس المال من 4.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وذلك لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال طبقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وارتفع من 2.0 مليار جنيه إلى 5.0 مليار جنيه بنسبة زيادة 150%، بالتنمية الذاتية من فائض أرباح البنك السنوية المحققة خلال الخمس سنوات الماضية.

134% زيادة في صافي الأرباح

وارتفعت صافي أرباح البنك إلى 628 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 268 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، محققاً نسبة نمو قدرها 134%، ومدعومة بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 79% ليصل إلى 482 1 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بحوالي 826 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022، وكذلك ارتفاع صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 173%، ليصل إلى 391 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 143 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022.

وعلى صعيد آخر قامت مؤسسة فوربس باختيار البنك ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2023، وأيضا اختارت مجلة فايننشال تايمز البنك ضمن قائمة الشركات الأفريقية الأسرع نمواً بعام 2023.