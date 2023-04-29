الجمعية التعاونية الإنتاجية للبناء الحديث تفوز بتبطين 8.5 كيلو من ترع البحيرة

فازت الجمعية التعاونية الإنتاجية للبناء الحديث بدمنهور، بمشروع تأهيل وتبطين ترع امليط وشنديد باجمالي طول 8.5 كيلو متر، وذلك بزمام هندسة ري ايتاي البارود التابعة للادارة العامة لري غرب البحيرة.

وأشارت مصادر مطلعة، أن الشركة فازت بالمشروع بتكلفة تصل الى 32.8 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع عددا من شركات المقاولات العاملة في نشاط تكريك أو تبطين الترع والممرات المائية.

وكانت قد تنافست على المشروع 4 شركات، أهمها شركة مساهمة البحيرة، والتي تقدمت بعطاء قدره 37.7 مليون جنيه، بالاضافة الى تقدم الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية بعرض قدره 35.9 مليون جنيه، بالاضافة الى عرض من شركة الجمل للتجارة والمقاولات بتكلفة 34.7 مليون جنيه.

وكانت أهم شروط المناقصة، التي طرحتها الإدارة العامة للتوسع الافقى والمشروعات بغرب الدلتا أنها تخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية، واشترطت أن تكون الشركة الفائزة بالمشروع أن تكون مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في أي من التخصصات منها أعمال المباني (متكامل ) ، وأعمال الطرق والممرات ومهابط الطائرات ، و أعمال الكباري، و أعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي ، وأعمال الأشغال العامة ومحطات الري، و الأعمال البحرية والنهرية والتكريك.

وأعلنت مديرية الري بالبحيرة خلال ديسمبر الماضي، أنها تقوم بمتابعة تبطين 215 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة 2 مليار و858 مليون جنيه، بإجمالي أطوال 520 كم وبنسبة تنفيذ بلغت 64.4٪ ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال سبتمبر 2023.

وأكد المهندس نادى سمير رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، أن محافظة البحيرة وضعت خطة عاجلة للحفاظ على مياه نهر النيل، واستثمار المياه بشكل أمثل لكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى وذلك من خلال تبطين الترع بالمحافظة.

مشيرا إلى أهمية المشروع والذى سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياة، وحسم مشاكل نقص المياة بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياة فى الوقت المناسب.

ولفت إلى المشروع الجديد يهدف الى تحسين نوعية المياة بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة ومنع إنتشار الأمراض.