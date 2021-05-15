الجمعيات الأهلية تحصل على 580 مليون جنيه تمويلا أجنبيا في شهر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 أبريل 2021 قد بلغت حوالي 580 مليونا و525 ألف جنيه، كما أن المنح التي بلغ عددها 231 منحة تم تخصيصها لـ 96 جمعية أهلية قد تم الحصول عليها من 142 جهة مانحة.

وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي أن الجمعيات المركزية حصلت على النسبة الأكبر من هذه المنح بنسبة بلغت 56.48% يليها جمعيات القاهرة بنسبة تقدر بنحو 18.21%، مضيفًا أن أكثر المحافظات التي استفادت من المنح هي القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط.

وأضاف عبد الموجود أن هذه المنح مقدمة من أجل تنفيذ عدد من البرامج التنموية منها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتحسين مستوى التعليم وحماية البيئة ومناهضة العنف ضد المرأة إضافة إلى دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع حماية البيئة وتشغيل الشباب.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي أن بعض هذه المنح يتم توظيفه لتطوير التعليم وبناء المدارس والمعاهد والمنح الدراسية ومساعدات الإغاثة في حالات الكوارث والنكبات والتوعية بالعادات والممارسات الضارة مثل ختان الإناث وتطوير وتحسين المساكن ومشروعات لتوفير الطاقة.