الجمعة 21 يوليو.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بمهرجان العلمين

يقوم النجم تامر حسني حاليا بالتحضيرات الخاصة بحفله الغنائي القادم الذي يحييه بمهرجان العلمين في دورته الأولى ، وذلك الجمعة القادمة 21 يوليو الجاري .

ويأتي هذا الحفل لتامر حسني في مدينة العلمين الجديدة كعادته سنويا ، حيث تشهد حفلاته الغنائية بمدينة العلمين حضورا جماهيريا كبيرا .

من ناحية أخرى حقق فيلم تامر حسني الجديد ” تاج” ايرادات جيدة وصلت الى 36 مليون جنيه منذ طرحه بالسينمات المصرية بموسم عيد الأضحى الماضي ، تدور أحداث فيلم “تاج” في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج “تامر حسني” الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة.

وشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم دينا الشربيني ، عمرو عبد الجليل ، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني واخراج سارة وفيق .