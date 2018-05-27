الجمعة.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح مغارة استقبال العائلة المقدسة

متابعاتيفتتح الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بحي المطرية بمحافظة القاهرة الجمعة المقبل.ويفتتح الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك مغارة استقبال العائلة المقدسة بعد الانتهاء من بعض الترميمات والتجديد

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يفتتح الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بحي المطرية بمحافظة القاهرة الجمعة المقبل.

ويفتتح الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك مغارة استقبال العائلة المقدسة بعد الانتهاء من بعض الترميمات والتجديدات، إذ يبدأ الاحتفال بصلوات القداس في التاسعة صباحا ويليه مراسم الافتتاح.

وقال الأب جورج سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة للاقباط الكاثوليك إنه سيتم تغطية الحدث من خلال العديد من وسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية نظرا لأهمية الموقع الذى شهد زيارة العائلة المقدسة وقت قدومها إلى مصر.

