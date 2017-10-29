الجمعة بدء الدورة الثالثة لمهرجان الزفاف

رحاب صبحى تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الزفاف الأشهر فى مصر Cairo wedding festivaL الجمعة المقبل 3 نوفمبر، فى فندق "دوسيت" بالتجمع الخامس بعدما استطاع المهرجان فى دورتيه السابقتين أن يصبح أهم حدث فى عالم الزفاف. ويتضمن العديد من العروض للمقبلين على الزواج خاصة فى مجالات فساتين الزفاف

رحاب صبحى

تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الزفاف الأشهر فى مصر Cairo wedding festivaL الجمعة المقبل 3 نوفمبر، فى فندق “دوسيت” بالتجمع الخامس بعدما استطاع المهرجان فى دورتيه السابقتين أن يصبح أهم حدث فى عالم الزفاف.

ويتضمن العديد من العروض للمقبلين على الزواج خاصة فى مجالات فساتين الزفاف و مصممى المجوهرات وخبراء التجميل ومنظمى حفلات الزفاف والمصورين و صانعى تورته العروسة، وعروض شهر العسل و السفر المقدمة من أشهر الشركات و الفنادق لأول مرة أفضل العروض من أشهر شركات التصميم الداخلي و العقارات.

وقال محمد عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لشركة ادكوم الشركة المنظمة، إن المهرجان في دورته القادمة يضم فقرات جديدة، ومختلفة ستكون مفاجآه للحاضرين بالإضافة الى عروض الأزياء و المجوهرات .

كما سيتم تكريم 10 نجمات كأكثر النجمات اناقة لهذه الدورة و منهم “بشرى” و “دينا فؤاد” و الإعلامية اللبنانية “راغدة شلهوب” و “أمينة شلباية”.