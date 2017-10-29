الجمعة بدء الدورة الثالثة لمهرجان الزفاف

رحاب صبحى
تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الزفاف الأشهر فى مصر Cairo wedding festivaL الجمعة المقبل 3 نوفمبر، فى فندق “دوسيت” بالتجمع الخامس بعدما استطاع المهرجان فى دورتيه السابقتين أن يصبح أهم حدث فى عالم الزفاف.
ويتضمن العديد من العروض للمقبلين على الزواج خاصة فى مجالات فساتين الزفاف و مصممى المجوهرات وخبراء التجميل ومنظمى حفلات الزفاف والمصورين و صانعى تورته العروسة، وعروض شهر العسل و السفر المقدمة من أشهر الشركات و الفنادق لأول مرة أفضل العروض من أشهر شركات التصميم الداخلي و العقارات.
وقال محمد عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لشركة ادكوم الشركة المنظمة، إن المهرجان في دورته القادمة يضم فقرات جديدة، ومختلفة ستكون مفاجآه للحاضرين بالإضافة الى عروض الأزياء و المجوهرات .
كما سيتم تكريم 10 نجمات كأكثر النجمات اناقة لهذه الدورة و منهم “بشرى” و “دينا فؤاد” و الإعلامية اللبنانية “راغدة شلهوب” و “أمينة شلباية”.