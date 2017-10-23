الجمعة.. افتتاح مهرجان طنطا الدولي للشعر

في دورته الثالثةعلي راشديفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة واللواء أحمد صقر محافظ الغربية والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة "مهرجان طنطا الدولي للشعر" في دورته الثالثة بساحة المسجد الأحمدي بطنطا. وينعقد المهرجان خلال الفترة من الجمعة 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، وا

في دورته الثالثة



علي راشد

يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة واللواء أحمد صقر محافظ الغربية والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة “مهرجان طنطا الدولي للشعر” في دورته الثالثة بساحة المسجد الأحمدي بطنطا.

وينعقد المهرجان خلال الفترة من الجمعة 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، والذي تنظمه جمعية شعر للأدباء والفنانين بالغربية بالتعاون مع فرع ثقافة الغربية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والإدارة العامة للجمعيات الثقافية التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الكاتب المسرحي حسين صبرة في الرابعة والنصف عصرًا، يشارك في المهرجان أربعين شاعرًا من 23 دولة.

ويتضمن برنامج اليوم الأول حفل الافتتاح بقاعة المجلس المحلي بطنطا كلمة الشاعر محمود شرف رئيس جمعية شعر، يليها كلمة للشعراء الضيوف يلقيها أحد الشعراء الأجانب، وكلمة للدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم رئيس جامعة طنطا وكلمة لوزير الثقافة، يلي ذلك تقديم فقرة فنية لفرقة الإسكندرية للموسيقى العربية.

كما يقام بساحة المسجد الأحمدي الاحتفالية الشعرية الافتتاحية التي يقدمها الشاعر محمد سامي بمشاركة 18 شاعرا في الثامنة مساء، بجانب فقرات فنية متنوعة لفرقة التنورة التراثية.

وفي إطار متصل تقام ثلاث أمسيات شعرية تقام بنادي طنطا الرياضي ويديرها فكري أبو شليب، ومركز شباب قرية صناديد ويديرها هاني عويد وقصر ثقافة طنطا يديرها أحمد محيي.

يشارك بالمهرجان 23 دولة وهي : مصر، أمريكا، الجزائر، كوستاريكا، تركيا، السعودية، المكسيك، الدومنيكان، اليمن، أسبانيا، مالطا، العراق، المجر، بيرو، سوريا، هولندا لبنان، صربيا، الهند، المغرب، مقدونيا، العراق،فرنسا.

