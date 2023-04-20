الجمعة.. أول أيام عيد الفطر 2023 في الإمارات

أول أيام عيد الفطر 2023 في الامارات اكثر الكلمات بحثًا على شبكة الإنترنت خاصة موقع جوجل الشهير.

وفي هذا السياق أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية في الإمارات في بيان منذ قليل، أن اليوم الخميس، هو المتمم لشهر رمضان وأن غداً الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر 2023.

وقالت اللجنة إنه وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجـاورة، ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.

وأضافت اللجنة أن على ذلك فإن يوم الخميس الموافق 20 إبريل 2023 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1444هجرية، وإن يوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023 هو غرة شهر شوال.