الجمعة.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في مهرجان العلمين

تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا كبيرا في مهرجان العلمين الجديدة ، تنظيم شركة تذكرتي التي قامت بطرح برومو الحفل اليوم ، حيث يقام الجمعة 18 أغسطس الجاري .

وتذاع حفلة النجمة أنغام ضمن فعاليات مهرجان العلمين على قناة دى إم سى يوم 18 شهر أغسطس الحالي على الهواء مباشرة، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها ويحمل عددًا من المفاجآت.

وعلقت : “مبسوطة جدا إني هكون معاكم يوم 18 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في انتظاركم”.

مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط..

https://www.youtube.com/watch?v=e8tHP1nbOwY&embeds_referring_euri=https%3A%2F