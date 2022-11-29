الجماهير تترقب المواجهة المشحونة بين المنتخبين الأمريكى والإيرانى في كأس العالم اليوم

يشهد اليوم الثلاثاء مواجهة كروية بين الخصمين دبلوماسيا الولايات المتحدة وإيران على أرض الملعب في إطار بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بحسب وكالة رويترز.

ويخشى بعض الإيرانيين من أن يشوب المباراة المزيد من الخلافات مع أمن الملعب أو اشتباكات مع مشجعين موالين للحكومة الإيرانية في ظل الاحتجاجات المستعرة في بلادهم.

وتقام المباراة بين منتخبي البلدين اللذين قطعا علاقاتهما منذ أكثر من 40 عاما وسط تعزيزات أمنية لمنع تصاعد التوتر المرتبط بالاضطرابات التي تجتاح إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق يوم 16 سبتمبر.

وفي إظهار للتضامن قبل المباراة، عرض الاتحاد الأمريكي لكرة القدم مؤقتا العلم الوطني الإيراني بدون شعار الجمهورية الإسلامية، مما دفع طهران وفقا لما ذكرته وسائل إعلام حكومية إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتراهن قطر، التي تتمتع بعلاقات قوية مع واشنطن وعلاقات ودية مع طهران، على تنظيم بطولة هادئة لا تشوبها أي مشكلات، إذ تعزز الأمن في مباريات إيران وتحظر بعض الأدوات التي تعتبر تحريضية مثل علم إيران فترة ما قبل الثورة الإسلامية.

وقال مسؤول قطري إنه عندما فازت إيران على ويلز يوم الجمعة، تم نشر فرق أمنية “لفض عدد صغير من المشادات” بين مشجعين إيرانيين خارج الاستاد، مضيفا أنه تم التعامل مع الأحداث “بسرعة” لاحتواء التوترات.

وقالت الإيرانية الكندية عزي،التي ارتدت قميصا حمل شعار “المرأة، الحياة، الحرية” الذي يرمز للاحتجاجات في إيران “لن أحضر المباراة اليوم الثلاثاء لأنني لا أشعر بالأمان في قطر”، ورفضت الكشف عن اسم عائلتها.