«الجمال للأنظمة» تستثمر 100 مليون جنيه لإنشاء مصنع ألومنيوم

تعتزم مجموعة الجمال الإماراتية للأنظمة الصناعية إنشاء مصنع لقطاعات الألومنيوم فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة باستثمارات تقارب 100 مليون جنيه.

قالت مصادر مقربة إن مجموعة الجمال حصلت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 12 ألف متر، تم شراؤها من أحد المطورين الصناعيين.

وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المجموعة تنوى التوسع بقوة فى السوق المحلية، ومن المقرر تدشين المصنع الجديد على 3 مراحل.

وأضافت أن المدة المحددة لتنفيذ المشروع تبلغ 18 شهرًا، منوهة بأن المجموعة تستهدف تصدير نحو %70 من الإنتاج المتوقع، خاصة لألمانيا، فيما توجه الباقى للسوق المحلية.

وأوضحت المصادر أن «الجمال» تمتلك مصنعًا فى مدينة بدر، يختص أيضًا بقطاعات الألومنيوم، إلى جانب ورشتين و3 مخازن فى القاهرة الجديدة.

ووفقًا للموقع الإلكترونى لمجموعة الجمال، فقد تأسست عام 2013 بمدينة رأس الحكمة بالإمارات، وتعمل فى مجال تجارة المعدات الصناعية وقطع الغيار والمنتجات الكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى تشغيل وصيانة المصانع وتقديم المساعدة الفنية عند الحاجة، بخلاف خدمات إعادة تأهيل وتعديل الأنظمة الكهربائية ومعدات التحكم البيئى فى الأنشطة.

وتقدم المجموعة نشاط الاستشارات، بمجالات تصميم وتصنيع جميع الأنظمة الكهربائية، والهياكل الفولاذية، وتصنيع الصفائح المعدنية، وتصميم وتنفيذ الأنظمة الأوتوماتيكية، وفحص وصيانة معدات تجميع الغبار، وإجراء دراسات نظام الطاقة.

وأكدت المصادر أن السوق المحلية تشهد طفرة عمرانية لافتة فى مجال البنية التحتية والمقاولات، أدت إلى ظهور نوعيات أخرى من الأعمال، منها الكبارى المعدنية والأبراج، وهو ما يجبر الشركات الصناعية القائمة على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتصنيع أنواع جديدة من المعدات.

وتمتلك الجمال فريقًا يضم مهندسين مختصين بالأعمال الصناعية ومجالات أخرى، منها الأسمنت والصلب والمعادن وصناعة الألومنيوم والبتروكيماويات والنفط والغاز والمياه.