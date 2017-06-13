الجماعة-2 ضمن الأكثر تداولا على تويتر‎

المال – خاص : ظهر هاشتاج باسم مسلسل الجماعة 2 ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولاً علي موقع التدوينات القصيرة تويتر.وتدور أحداث المسلسل حول تاريخ جماعة الاخوان المسلمين ، اعتمادا على شخصيات منها سيد قطب وجمال عبد الناصر وحسن الهضيبي ومصطفى النحاس باشا.مسلسل "الجماعة 2" من تألي

المال – خاص :



ظهر هاشتاج باسم مسلسل الجماعة 2 ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولاً علي موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وتدور أحداث المسلسل حول تاريخ جماعة الاخوان المسلمين ، اعتمادا على شخصيات منها سيد قطب وجمال عبد الناصر وحسن الهضيبي ومصطفى النحاس باشا.

مسلسل “الجماعة 2” من تأليف وحيد حامد، ومن إخراج شريف البنداري، ومن بطولة عبد العزيز مخيون في دور القيادي حسن الهضيبي، وصابرين في دور زينب الغزالي، ومحمد فهيم في دور سيد قطب، ونضال الشافعي في دور الشيخ الباقوري، وياسر المصري في دور الزعيم جمال عبد الناصر.

