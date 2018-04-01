الجماعة الصحفية: كيف وبأي اتجاه نعدل قانون النقابة؟

رحاب صبحىجاءت تصريحات عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، خلال حوارته التليفزيونية الأخيرة وآخرها برنامج "مساء دريم"، عبر فضائية "دريم"، أنه يتم حاليا إعداد قانون جديد للنقابة لعرضه على البرلمان خلال أشهر قليلة لتثير تساؤلات الأوساط الصحفية حول هذا القانون الذي يعد بعيدا عن الأضواء، وفي غفلة منهم، فأب

رحاب صبحى

جاءت تصريحات عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، خلال حوارته التليفزيونية الأخيرة وآخرها برنامج “مساء دريم”، عبر فضائية “دريم”، أنه يتم حاليا إعداد قانون جديد للنقابة لعرضه على البرلمان خلال أشهر قليلة لتثير تساؤلات الأوساط الصحفية حول هذا القانون الذي يعد بعيدا عن الأضواء، وفي غفلة منهم، فأبدى العديد منهم تخوفه من أن يتم تعديل قانون نقابة الصحفيين الحالى (رقم 76 لعام 1970) أو إعداد قانون جديد للصحفيين دون مشورتهم أو مشاركتهم فى إعداده، وهذا حق أصيل لهم.

وفي هذا التحقيق نحاول أن نستبين مخاوف ممثلي مختلف أنواع الصحفي من هذا القانون، كما نحاول التعرف على مقترحاتهم للتعديلات التي يرون ضرورة إجرائها على مواد وبنود قانون نقابة الصحفيين.

في البداية، أوضح محمد خراجة ،عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون نقابة الصحفيين يحتاج إلى التعديل لأنه مر عليه 48 عاما، حدثت خلالهم الكثير من المستجدات والتطورات للمجتمع وللصحافة والصحفيين، كما أن به بعض المواد التي أثبتت التجربة والممارسة أنها تحتاج إلى التعديل.

وأكد خراجة أنه يجب على النقابة يكون لديها لجنة تشريعية خاصة بهذا الموضوع، ثم يطرح القانون على المجلس، وبعد ذلك على الجمعية العمومية، ويتم تشكيل لجنة من كبار وشيوخ الصحفيين لمناقشته؛ لأن هذا القانون يمكن أن يشكل واقعا ومصير الصحفيين خلال الأعوام المقبلة.

أما رجائى الميرغنى، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، فأوضح أن القانون الحالى هو قانون معيب بلا شك، وهو يحتاج إلى مراجعة ضخمة لأنه صادر من 48 عاما، ومصر حدثت بها تغيرات سياسية واجتماعية وقتصادية غيرت من أوضاع الصحفيين كثيرا، لذا فيجب بالفعل أن يتم تعديله أو تغييره ككل ليأتي معبرا عن تتطلاعات الصحفيين بعد مرور ما يقرب من نصف قرن من صدور القانون الحالي.

ولفت الميرغني إلى أنه كان قد تم إعداد مشروع قانون بديل فى عام 2011، وانعقد اجماع الجماعة الصحفية عليه، وكان وقتها ممدوح الولي هو نقيب الصحفيين، ولكن وبعد تطورات الأحداث لم نصل إلى أى شيء.

لكن الميرغنى أكد أنه لا يجب اعداد قانون جديد للنقابة أو حتى التعديل على بعض مواده دونما الرجوع إلى الجمعية العمومية، واللجوء إلى الخبرات النقابية وشيوخ المهنة، مؤكدا أنه إذا كان المراد هو ترقيع القانون فإن هذا لا يفيد الجماعة الصحفية على الإطلاق.

وتساءل الميرغنى هل نقيب الصحفيين هو الذى يريد تغيير القانون أم هذه هي ارادة المجلس ؟ مؤكدا أنه يجب ان تطلع الجمعية العمومية على اى تغييرات فى قانون نقابة الصحفيين حتى لاتضيع حقوق الصحفيين ، مشيرا الى ان قانون نقابة الصحفيين الحالى ،رغم عيوبه ، قد أعطى حريات وحقوق أجتماعية أكثر للصحفيين فلا يجب ان نقوم باستبداله بقانون “يرجعنا إلى الوراء”.

ولفت الميرغنى إلى أن مسألة تغيير قانون نقابة الصحفيين لا يجب أن تكون بهذه البساطة، فلا يجب أن يكون المجلس والنقيب أوصياء على الجمعية العمومية، بل يجب اتباع الإجراءات الديمقراطية وعقد لجان استماع فى النقابة، وادارة نقاش طويل حول معاناة الصحفيين مع القانون قبل التعديل او تغير اى بنود بالقانون ، خاصة فيما يتعلق بالبنود ذات الاهمية الخاصة في القانون مثل المواد المتعلقة بالقيد، ولجنة التأديب النقابى ،وحدود الحرية المتاحة للصحفيين ، وحقوق الصحفيين وواجباتهم ، و الصلة بين النقابة وهيئات الدولة ، وحصول الصحفيين على حد أدنى للاجور و..غيرها من البنود الهامة .

وحذر الميرغنى من ان يكون التحرك لتغيير القانون هو في حقيقته بهدف تكبيل الحياة النقابية والانتقاص من الحريات النقابية .

ومن جانبه ، قال الكاتب الصحفى خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، ان تعديل قانون نقابة الصحفيين هو حق من حقوق الجميعة العمومية، لذا فيجب ان يكون أعضائها أطرافا اصلاء في مناقشته و التشاور فى تعديله أو اعداد قانون بديل له ، كما يمكن تشكيل لجنة من ممثلين كافة أشكال الصحف و من النقابين الحاللين و السابقين وشيوخ المهنة، وذلك لإعداد تصور مبدئي للتعديلات ، ثم تعرض على الجمعية العمومية لمناقشتها قبل عرضها على البرلمان.

وأشار البلشى إلى أن انتخابت نقابة الصحفيين ستعقد فى العام القادم، متسائلا: كيف إذا يتم إعداد قانون جديد في هذا التوقيت، ألا يحتاج هذا القانون لوقت كافٍ لإعداده وإجراء المناقشات حوله.

وحول البنود والمواد التى يجب الاهتمام بها عند تعديل قانون النقابة قال البلشى إن أهمها هو توسيع مساحة الحرية للعمل الصحفى، والقيد بالنقابة، وأن تشمل النقابة الصحافيين الإلكترونيين، وأن تكون فاعلة في العلاقة بين الصحفى والمؤسسة التي يعمل بها، خاصة بعد تعرض الكثير من الصحفيين للطرد والوقف عن العمل.

وأبدى البلشى تخوفه من أن يتم تمرير قانون يزيد من القيود على الصحفيين ويقلل من حقوقهم، لذا فيجب التأكيد على ضرورة أن تمر هذه التعديلات عبر لجنة واسعة تضم كل التيارات معبرين عن المؤسسات وأساتذة إعلام، ويتم عقد جلسات نقاش قبل العرض على الجمعية العمومية لكى يخرج المشروع معبرا بالفعل عن الجمعية العمومية بكل أطياف أعضائها.

أما حازم حسني، الصحفي في الأخبار المسائي وعضو جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، فأبدى اعتراضه على تغيير قانون نقابة الصحفيين في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الدولة والبرلمان يتعمدان مناقشة القوانين الخاصة بالصحافة وتداول المعلومات دون مشاركة الصحفيين ونقابتهم، وهو ما يعطي انطباعا مؤكدا أن الدولة تريد سن القوانين لصالحها بتقييد حرية الصحفي في النشر وشل حركة النقابة والصحفيين بقانون يقلل من دور وأهمية الصحافة و الصحفيين ، خاصة بعدما ظهرمن دور الصحافة في حملات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بالإضافة إلى أن النقيب الحالي عبد المحسن سلامة له تاريخ معروف، قبل انتخابه نقيبا وبعده، في مساعدة الدولة في السيطرة على النقابة، كما أنه يتردد بين الصحفيين أن هدفه من تغيير القانون هو مد فترته كنقيب أربع سنوات أخرى، والقضاء على الحماية النقابية لأعضاء النقابة، بحيث يسهل الاستغناء وفصل الصحفيين من مؤسساتهم.

وأكد حسني أنه لا يمكن للمجلس النقابة الحالي ، المكون من خمسة من رؤساء تحرير إضافة إلى النقيب الحالي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة، أن يضع قانون يحمي الصحفيين الذين يعملون تحت إمرتهم في مؤسساتهم من بطشهم، أو أن يكون القانون محايدا بين الطرفين على الأقل.

وأضاف حسنى انه إذا كان القانون القديم به بنودا تستحق التغيير كالبنود 16 و20 و37 و التي تنص على اشتراط عضوية الصحفي الذي يترشح لمنصب نقيب الصحفيين أو عضوية المجلس بالاتحاد الاشتراكي الذي لم يعد له وجود، فبإمكاننا أن نعدل هذه البنود فقط في الوقت الحالي، وننتظر لحين انتخاب مجلس آخر أكثر تمثيلا للصحفيين العاملين ولا يسيطر عليه رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير لوضع القانون.

وأكد حسنى أن سيطرة رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير على النقابة بهذه الشكل يستدعي إجراء حوارات بين الصحفيين حول مقترحات النقيب، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام، وتشكيل لجان تضم عدد كبير من شيوخ وحكماء المهنة وشباب الصحفيين لمناقشة مقترحاته، حتى لا ندعه ينفرد بوضع القانون، أو أن يمارس نفس الدور الذي تمارسه الدولة من تغييب الصحفيين عن مناقشة القوانين التي سيحتكمون إليها.

ويقول أيمن عيسى ، الصحفى باليوم السابع ، ان تصريح النقيب لديه ثقة انه لن يكون شريكا ، وأن البرلمان لن يأخذ بملاحظات النقابة على القانون الذي كان يناقش بلجنة الإعلام ، ومع ذلك يتحدث عن قانون جديد… ما الفرق طالما أن البرلمان لم يأخذ ملاحظاتنا على الأول؟ كان أولى بالنقيب الضغط على البرلمان لقبول ملاحظات النقابة، أو مخاطبة الدولة لمشاركة النقابة في النقاش حول قانون يخص المهنة والعاملين بها.

وأضاف: أهم ما نطلبه في أي قانون يخص الإعلام، وهو مطلب قديم جديد، هو إلغاء الحبس في قضايا النشر، وإلغاء المواد المكبلة لحرية التعبير ، فأي قانون مقترح ينظم العمل في الصحافة والإعلام يتضمن مواد تنص على حبس الصحفيين مؤكد سيكون بعيد عن رضا الجماعة الصحفية ، ومن ثم فالحديث عن المزيد من القوانين غير مثمر، الأهم هو تعديل القوانين الموجودة بالفعل، والتي تشمل الحبس في قضايا النشر.

وقال محسن هاشم، المنسق العام للصحفيين الحزبيين، إنه ضد أى تغيير أو تعديل يتم ادخاله على قانون النقابة دون اطلاع الجمعية العمومية عليه ، وقبل ذلك مناقشته من خلال أقامة ورش عمل بين الصحفيين لعرضه عليهم ، كما أنه ضد اى قانون يودي بحرية الصحفيين و كرامتهم و يتيح حبسهم فى قضايا نشر على خلفية سياسية.

وأوضح هاشم أن أهم بند يجب اضافته حال تعديل القانون الحالي هو أن يتم النص على أنه في حالة اغلاق أي صحيفة يتم وضع 2 مليون جنيه وديعة لصالح الصحفيين الذي سيجدون أنفسهم بلا عمل مثلما حدث مع الصحفيين الحزبيين ، فهناك أكثر من 12 جريدة حزبية قد تعرضت للغلق ، و أكثر من 500 صحفي تم تشريدهم ، صحيح أن منهم من تم تعيينهم فى جرائد أخرى، لكن هناك حتى الآن على أرض الواقع ما يقرب من 60 صحفيا لا يعملون، والنقابة لم تقدم لهم أي شيء.