«الجمارك» : 3.6 مليار جنيه ضرائب ورسوما محصلة بجمارك السخنة يونيو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصَّلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال يونيو الماضى بلغت 3.63 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السخنة قامت بالإفراج عن مشمول 7812 شهادة جمركية وارد نهائي خلال يونيو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وقطع غيار السيارات».

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصَّلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 671.688 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 2.391 مليار جنيه.

أوضح التقرير أن إدارة الصادر بجمارك السخنة قامت، خلال يونيو الماضى، بتصدير مشمول 1513 بيانًا جمركيًّا بإجمالى 13240 حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت 3.285 مليار جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصَّلة نحو 2.802 مليون جنيه.