الجمارك: 24 ألف محضر تهرب بإجمالي غرامات 8.18 مليار جنيه

كشف تقرير حديث لمصلحة الجمارك المصرية أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضى، بلغ 24.247 ألف محضرًا، تم تحصيل 8.189 مليار جنيه رسوم جمركية وغرامات تهريب عنها، وذلك نتيجة تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية ما أسهم فى الحد من محاولات التهريب، ودخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

منها 66 محضرا لتهريب ترامادول ومنشطات

وقال كمال النجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تحرير 66 محضرًا، خلال العام الماضى، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت قيمتها نحو 456.862 مليون جنيه، 90 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، وبلغت مستحقاتها 3.530 مليار جنيه.

42 محضرا لأجهزة تنصت وملابس مموهة

كما تم تحرير 42 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت، وملابس مموهة، ومهمات عسكرية، بلغت قيمتها مليون جنيه، و٣٦ محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت قيمتها 37.562 مليون جنيه، و٧١٦ محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت قيمتها 423.256 مليون جنيه.

وأشار نجم إلى أنه تم تحرير 28 محضرا، تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 310.781 مليون جنيه، و9 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت قيمتها 304 مليون جنيه، و 123 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بقيمة 116.2020 مليون.

399 محضرا عن أدوية ومكملات غذائية

كما تم كذا تحرير 399 محضرًا عن أدوية، ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل، بـ618.119 مليون جنيه، و110 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو 354.25 مليون جنيه.

وكذلك 914 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 705.320 ملايين، 17 محضرًا لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 8.615 مليون جنيه.

1314 محضر ملابس جاهزة وأقمشة

وشهد العام الماضي أيضا تحرير 1314 محضرا تتعلق بالملابس الجاهزة، والأقمشة، والمنسوجات، تبلغ مستحقاتها نحو 193.234 مليون جنيه، و71 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 22.88 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير فقد تم تحرير إلى 473 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 658.481 مليون جنيه، و298 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 192.339 مليون جنيه.