الجمارك: 2073 مصريا بالخارج أصدروا أوامر دفع استيراد سياراتهم (فيديو)

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالا على التسجيل في المنصة الإلكترونية لمبادرة تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف غتوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، وصل عدد من سجل على المنصة 21 ألفا و658 مواطن سجل على المنصة وأنشأ حسابا.

وتابع غتوري: منهم 2073 مصري بالخارج أصدروا أوامر دفع بإجمالي 31 مليونا و572 ألف دولار، لتحويل الأموال المخصصة لكل سيارة، والتي سيتم إيداعها في البنوك المصرية كوديعة.

وأشار إلى أن التحويلات التي تمت بالفعل من خلال 91 مواطنا بمبلغ 1.5 مليون دولار، ويتم فحصهم حيث إن هناك تحويلات مقبولة وتحويلات تحت الفحص وتحويلات إعادة فحص، كاشفًا أنه تم رفض 3 تحويلات نهائيًا، وذلك من خلال الجهات المصرفية، والتي قامت برفضهم نتيجة مشكلة في التحويلات الخاصة بهم.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن التحويلات المقبولة 42 تحويل بقيمة 614 ألف و835 دولار، و36 تحويل تحت الفحص بمبلغ 645 ألف دولار، و10 تحويلات بـ155 ألف دولار، يتم إعادة فحصهم مرة أخري.

ولفت الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك أن دول الخليج تليها الدول الأوروبية هم أكثر الدول التي سيتم منها استيراد سيارات المصريين من الخارج.

وأوضح غتوري أنه عندما يحصل المصري على الموافقة الاستيرادية يمكن أن يبدا في إجراءات الاستيراد بشكل مباشر، ولا يوجد أي تخوفات خاصة بالمصريين بالخارج عن ملف استيراد السيارات نقوم بالرد عليها فورا”.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه لا صحة للتخوف الخاص بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج وهذا أمر غير صحيح إطلاقا، وليس للضرائب أي علاقة إطلاقًا بالحسابات المصرفية الخاصة بالمصريين في الخارج.