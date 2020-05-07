الجمارك : 1.4 مليار جنيه غرامات عمليات التهريب خلال الربع الأول

وأوضح أنه من بين محاضر المخالفات تم تحرير 3372 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 39.283 مليون جنيه .

كشف تقرير حديث صدر عن مصلحة الجمارك أنه تم إحباط 5916 عملية تهريب، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار التقرير الذي استعرضته وزارة المالية اليوم، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 1.440 مليار جنيه.

وأوضح أنه من بين محاضر المخالفات تم تحرير 3372 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 39.283 مليون جنيه .

وكذلك تم تحرير 289 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة، ومنشطات، وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، ومهمات عسكرية، وأسلحة وذخائر، وسجائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 884 مليون جنيه.