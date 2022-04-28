الجمارك وميناء الإسكندرية تعملان بنظام الورادي خلال إجازة عيد الفطر

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، تعليمات بشأن عمل المنافذ الجمركية خلال أجازة عيد الفطر ، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم (1426) لسـنة 2022 بتحديـد إجـازة عيـد الفطـر .

ونص المنشور رقم 32 لسنة 2022 ( تعليمات رئيس مصلحة الجمارك ) بضرورة تحسين سير العمل والتيسير علي المتعاملين خلال الإجازة، لذا على رؤساء الإدارات المركزية المختصين الالتـزام بتواجـد نوباتجيـة بجميـع المواقـع التنفيذيـة تتناسـب مـع حجـم الـعمـل بمـا فيهـا المراكـز اللوجستية خـلال أيـام الإجـازة الرسمية لعيد الفطر .

في السياق نفسه، أصدر اللواء نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تعليماته إلى جميع القطاعات المعنية بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية و المحافظة على استمرارية العمل بكفاءة و انتظام على مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن اعتزامها تشغيل معظم إداراتها لمدة 24 ساعة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 791 لسنة 2018 والذى ينص على ” يستمر العمل بالموانئ بنظام الورادى 24 ساعة بالنسبة للصادرات والواردات دون تحصيل أى مقابل إضافى، ويطبق ذلك على جميع الجهات والأجهزة العاملة داخل الميناء”.

وفى هذا الصدد، قالت هيئة ميناء الإسكندرية فى منشور داخلى حصلت ” المال ” على نسخة منه إنه على العاملين بالهيئة الراغبين فى العمل فى غير أوقات العمل الرسمية لرفع كفاءة الأداء بالميناء وتقديم خدمات ممتازة وذلك نظير مكافآت تشجيعية شهريا.

وحددت الهيئة الوظائف المطلوبة بأنها مراقبون ومعاونون حركة بضائع، ومدخلو بيانات، ومراقبون ساحات إنتظار، ومراقبون كاميرات، وعامل ساحات انتظار، ومراقبون مناطق، ومراقبون مسطح مائى، على أن يراعى فى اختيار المتقدمين نظام الورادى داخل التقسيمات التنظيمية .

وانتظمت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية.

وشهدت حركة تداول الحاويات الصادر و الوارد نشاطا ملحوظا، إذ بلغ عدد الحاويات المتداولة بميناءى الإسكندرية و الدخيلة 2187حاوية مكافئة.

و تم تداول 175 ألف طن تقريبا خلال 48ساعة من البضائع مختلفة الأنواع و السلع الإستراتيجية من ضبط سائل و صب جاف و بضائع عامة.

وفى سياق متصل، شهدت الحركة الملاحية بنطاق ميناءى الإسكندرية و الدخيلة نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول و خروج 51 سفينة إلى أرصفة الميناءين، كما يجرى حاليا العمل على شحن و تفريغ 35 سفينة .