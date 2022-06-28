الجمارك : وقف الإفراج عن السجائر المستوردة إلا بموافقة المصانع صاحبة العلامة التجارية

قررت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، إيقاف الإفراج عن الرسائل الواردة من السجائر والسيجار والمعسل وتحمل علامة تجارية لأصناف من تلك المنتجات تنتج بواسطة مصانع محلية داخل الجمهورية والتى يتم استيراداها من الخارج من غير اصحاب تلك العلامة أو وكلائهم المرخص لهم ذلك.

واشترط نص القرار رقم 46 لسنة 2022، الصادر اليوم، و الذي اطلعت عليه “المال” ، أن يتم إخطار المصانع صاحبة العلامة التجارية لتحديد موقفها من الشحنة بالتحفظ عليها من عدمه طبقا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية.

وذكر المستند ان تلك القرارات تاتي بسبب انه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة انتشار حالات ضبط أصناف من السجائر والسيجار بالسوق المحلي تحمل علامات تجارية مغشوشة او مقلدة بما يعود بالضرر على أصحاب تلك العلامات فضلا عن ماتشكلة من ضرر على الصحة العامة.

السجائر المستوردة منتشرة بالسوق

وبحسب آخِر التقارير والإحصائيات، فقد أنتجت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، خلال الـعـام المالي المنتهي فـي يونيو 2021، حوالي 70 مليار سيجارة، وباعت نحو 67 مليار سيجارة، بزيادة قدرها 12%، مقارنة بالعام الــذي سبقه.

غير أن السوق المحلية تشهد كميات كبيرة من منتجات التبغ المستوردة ، غير تلك المنتجة محليا.

وارتفع إجمالي الأصول المملوكة للشركة؛ حيث بلغ 1.2 مليار دولار أي نحو 22.36 مليار جنيه.

وارتفعت إيرادات الشركة الشرقية للدخان (شاملة ضريبة القيمة المضافة) بنحو 6% لتسجل 34.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 32.6 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفق تقرير خاص عن نتائج الشركة حصلت عليه “المال”.

وحققت الشركة الشرقية للدخان صافى ربح قدره 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى، مقابل 2.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بزيادة قدرها 15%، وفق تقرير خاص عن نتائج الشركة حصلت عليه “المال”.