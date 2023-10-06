«الجمارك» وشعبة خدمات النقل الدولي تضع متوسط أسعار النوالين الجوية خلال 3 أشهر (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك، منشور جمركي عن متوسط أسعار الشحن الجوي خلال الثلاثة أشهر المقبلة، والتي تشمل أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وذلك في البرتوكول الذي وقعته الشعبة قبل سنوات مع مصلحتي الجمارك، الضرائب المصرية بخصوص وضع نوالين الشحن استرشادية من قبل شعبة خدمات النقل الدولي وغرفة ملاحة الإسكندرية.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن هذا يأتي في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بشان تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون الجوي المؤداة على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات.

واجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار رقم (477) لسنة 2020 بشأن مراجعة بيان أسعار النولون الجوي على السلع المعفاة خلال يوليو الجاري ، وذلك وفقا للبند الثاني من البروتوكول المشار إليه، وذلك بعد مراجعته بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

وتنص المنشور على متوسط أسعار النوالين لتلك البضائع الواردة من دول الخليج العربية، ودول الشرق الأوسط، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبا الشرقية، وأمريكا وكندا .

كما تشمل متوسط أسعار النوالين الواردة من دول أمريكا اللاتينية ودول الشرق الأقصى ودول شبه القارة الهندية، ودول شمال افريقيا ودول وسط وجنوب افريقيا.

منشور مصلحة الجمارك