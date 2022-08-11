«الجمارك» و«الإسكندرية لمحطات الحاويات» تتفقان على تسهيل إجراءات التخلص من المهمل

عقدت مصلحة الجمارك اجتماعًا نهاية الأسبوع الماضى، مع شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية، للاتفاق على تسهيل الإجراءات الخاصة بإعدام الحاويات المهمل؛ وذلك استجابة لتوصيات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

أكد مستور أبو ثلاث، معاون رئيس مصلحة الجمارك، أن الاجتماع ناقش إنهاء تكدس الحاويات المهمل فى الدخيلة والإسكندرية، والتى تضم حاويات تزيد عن 4 سنوات، بما يسهم فى زيادة المساحات المخصصة للتخزين بالميناء.

وأضاف أن الاجتماع شهد تفهمًا من قِبل شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، خاصة أن هناك توجيهات من قِبل الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من ناحية، وإنهاء الحاويات المهمل بالموانئ من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن تلك ميناء الإسكندرية بها العديد من الحاويات المهمل، منها 39 حاوية صنف تقاوى بطاطس، و19 تابعة لتوكيل ميرسك فى محطة الشركة الصينية بالإسكندرية، إضافة إلى 20 أخرى تتبع لتوكيل (CMA) فى محطة الشركة الصينية بالدخيلة.

والبضائع المهمل هى الموجودة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

وأشار إلى أنه تم بالفعل بدء إعدام الحاويات التابعة لخطوط ميرسك وcma-cgm، وباقى التوكيلات الملاحية، يتم إعدامها بنهاية أغسطس الحالى، وذلك بعد تفهم من قِبل شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات على سرعة اعدام الحاويات المهمل بها.

من جانبها أشارت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية لشئون التطوير الجمركى، إلى أن هناك مساعي من قِبل وزارة المالية لسرعة إنهاء البضائع المهمل بالموانئ المصرية.

وأضافت، على هامش الندوة التى نظمتها غرفة ملاحة الإسكندرية مؤخرًا، أن هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرًا لتسهيل عملية إنهاء تلك البضائع، وتوفير الساحات التخزينية بالموانئ، منها تقليص فترة ة بيع بضائع المهمل لتكون شهرًا بدلًا من أربعة.

وينص قانون الجمارك على أن للجمارك الحق فى بيع البضائع التى مضى عليها 4 أشهر فى المخازن الجمركية، أو على الأرصفة ولوزير المالية خفض هذه المدة فى حالات الضرورة، بما يمنع تكدس الموانئ بالبضائع.