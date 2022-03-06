الجمارك : هيئة سلامة الغذاء تصدر موافقة مشروطة بشأن الإفراج عن رسائل المجمدات (مستند)

أكدت مصلحة الجمارك عبر الدكتورة نجوى شحاته، رئيس لجنة السياسات والاجراءات الجمركية، أنه تمت موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء على منح تأشيرة بالنسبة لرسائل المجمدات بعد العرض مباشرة على نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) وقبل وصول الشحنة إلى الأراضي المصرية، وعلى الجمارك الإفراج تحت التحفظ مباشرة في نفس يوم وصول الشحنة.

وأكدت ” شحاته ” أن تلك التعليمات تأتي مع التأكد على ضرورة مصاحبة الرسائل 4 مستندات أساسية للحصول على رقم ACID لرسائل المجمدات.

وشملت تلك المستندات ترخيص المستورد في الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2020، وشهادة الذبح الإسلامي من الشركة المعتمدة لدى السلطات المصرية وهي شركة ISEG، بالاضافة إلى الموافقة الاستيرادية البيطرية التي توضح أن الموقف الوبائي للدولة المصدرة يسمح بالاستيراد منها، بالاضافة إلى الفاتورة المفصلة أو كشف العبوة المعتمد من الجمرك الذي يوضح محتويات الرسالة.

ونص منشور جمركي حصلت ” المال ” على نسخة منه، ضرورة أن تلتزم المراكز اللوجستية بمصلحة الجمارك على عدم فتح بيان جمركي بنظام ACI لرسائل المجمدات ( لنقلها تحت التحفظ مباشرة في نفس يوم وصول الشحنة ) التي لم تستوفي المستندات الموضحة بعالية.

كما نص منشور الإجراءات رقم 7 لسنة 2022، ضرورة التزام الجمرك التنفيذي المختص بالرسالة بغنهاء تبنيد رسائل المجمدات قبل العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدم توقف إجراء برنامج نافذة سواء باعتماد الفحص الظاهري أو سحب العينات وتكويدها واعتماد تأشيرات النقل والتخزين تحت التحفظ أو المطابقة.

وأكد المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك أنه صدر بناء على كتاب الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، رقم 352 / س المؤرخ في 18 يناير الماضي بشأن موافقة الدكتور وزير المالية على مقترح سحب العينات للرسائل المجمدات كمرحلة أولى ثم يتم إضافة رسائل الكمياويات كمرحلة ثانية ثم جميع الرسائل في المرحلة الأخيرة .

كما يأتي المنشور بناء على كتاب مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس مصلحة الجمارك في نهاية فبراير الماضي والمرفق به المذكرة المعروضة على رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بخصوص مقترح سحب العينات للرسائل المجمدات كمرحلة أولى ثم يتم إضافة رسائل الكيماويات كمرحلة ثانية ثم جميع الرسائل في المرحلة الأخيرة والمؤشر عليها بـ” لا مانع ” .

وفي يوليو الماضي وجهت مصلحة الجمارك مسئولي المنافذ الجمركية بها بضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية على الصادرات المصرية من السلع المبردة والمجمدة.

و صدرت تلك التعليمات بناء على طلب بعض شركات التصدير بتطبيق ما جاء في الإجراءات الجمركية بمنشوراتها المختلفة بخصوص الصادرات من المجمدات والمبردات، بالإضافة إلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكان ينص المنشور رقم 2 لسنة 2018 إجراءات، على اتباع بعض الإجراءات على البضائع والسلع المصرية الصادرة سريعة التلف خاصة الخضراوات والفواكه على ان يتم اتباع بعض الإجراءات.

وتنص تلك الإجراءات على أنه بعد تمام الشحن “التصدير” يختم أصل إذن الإفراج بما يفيد تمام التصدير بالمصدر الفعلي ويرسل لجمرك إتمام الإجراءات الخاصة بالقيد قبل مرور 24 ساعة من تمام التصدير لتسديد قيوداته.

كما يتم الالتزام من قبل المصدر في حالة عدم التصدير بإعادة المستندات السابق استلامها من جمرك إتمام الإجراءات لتسديد قيوداته وفي حالة مخالفة ذلك يراعى انذاره وفي حالة تكرار المخالفة يتم حرمانه من مزايا تطبيق المنشور المشار اليه.

كما يراعى التأكد قبل الشحن من استيفاء القواعد التصديرية المقررة بلائحة قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا موافقة الجهات الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها.