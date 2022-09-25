الجمارك : نمو في حجم ضبطيات التهريب الجمركي خلال الأسبوع الماضي

أعلنت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، عن زيادة إحكام المنافذ الجمركية، عبر التشديد على التهريب الجمركي، حيث تم ضبط العديد من تلك الوقائع خلال الاسبوع الماضي.

وحسب مصلحة الجمارك، أنه تم تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية سواء منافذ برية أو جوية أو موانئ بحريه والتأكيد علي إحباط كافة محاولات التهريب، حيث قامت الإدارات الجمركية المختلفة بإحباط عدة محاولات تهريب في الفترة من 17 سبتمبر الى 24 سبمتمبر 2022 .

وتمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط 3 سيارات مرسيدس معروضة للبيع بأحد الشركات والتي سبق الإفراج عنها وإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك للإستخدام الشخصي للمعاقين، وبلغت المستحقات الجمركية 195 ألف جنيه، وتم سداد 145 ألف جنيه .

كما تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة من ضبط محاولة تهريب لشركة (م ع م) تقوم بتهريب أصناف محظور دخولها البلاد داخل حاوية بها ( 1482 كرتونة بعدد 740900 علبة سجائر أجنبية ماركة ( captine black) ، وذلك بقيمة بلغت 49 مليونا و788 ألف جنيه .

كما تمكن موظفو جمارك مطار أسيوط الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي.

فيما تمكن رجال جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب عدد ( 300 سماعة طبية صغيرة) ، وبلغت إجمالي القيمة مبلغ 150 ألف جنيه، وبلغ التعويض الجمركي مبلغ 48 ألفا و840 جنيها.

كما تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للجمارك نوبيع من ضبط محاولة تهريب (كمية من المواد المخدرة من مخدر الهيدرو بوزن 1.270 كجم)، وبلغت قيمة المضبوطات بمبلغ 125 ألف جنيه.

كما تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين من ضبط محاولة. تهريب كمية من الهواتف المحمولة بعدد 15 هاتفات ماركة ريدمي نوت 11 ، وعدد 11 هاتفا ماركة ريدمي c10)، كما بلغت قيمة التعويضات 275 ألف جنيه.

كما تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب 9 هواتف محمولة ماركة ايفون)، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 180 ألف جنيه مصري .

كما تمكن إدارة الحركة بالوردية الثانية للجمارك سفاجا من ضبط 19 محاولة تهريب جمركي .

وضمت المضبوطات: (2 بندقية ضغط هواء – طائرة لاسلكية مزوده بجهاز تحكم عن بعد- 280 قرص ڤيفادول المخدر – 168 قرص سولبادين المخدر – جهاز طبي – 300 علية سجائر أجنبية الصنع- 26 هاتف محمول – 675 قطعة مستحضرات تجميل – 455 قطعة غيار سيارات جديدة – 6193 قطعة ملابس جديدة – 85 حذاء- 100 شنطة حريمي ماركات عالمية ).

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و779 ألفا و911 جنيها.

كما تمكن رجال الإدارة العامة للجمارك البريد من ضبط محاولة تهريب خطاب بريدي مشموله مستندات مخفي بداخله طوابع يشتبه في كونها مخدر بإجمالي 140 طابعا .

فيما تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب بحوزته دفاتر لتقارير طبية عليها خاتم شعار الجمهورية علي بياض لإحدي المستشفيات، وراكبة بحوزاتها 13 تأشيرة مزورة.