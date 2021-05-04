اقتصاد وأسواق

الجمارك: نظام التسجيل المسبق للشحنات على البضائع المشحونة قبل أول يوليو المقبل (مستند)

بدء تطبيقها على البضائع التي سيتم شحنها قبل أول يوليو المقبل
السيد فؤاد 12:23 ص, الأربعاء, 5 مايو 21 12:23 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

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أصدرت مصلحة الجمارك منشورا بخصوص نشاط التسجيل المسبق للشحنات والذي تم إصدار بقرار من وزير المالية بشأنه مؤخرا.

ونص المنشور الجديد رقم 19 لسنة 2021 بشأن الضوابط والاجراءات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، على أن يتم تنفيذ النظام الجديد على ما يتم شحنه من الخارج إلى داخل البلاد منذ أول يوليو المقبل.

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وأكد المنشور القرار إلى أنه جاء استنادا لقـراري وزير الماليـة رقمی ۳۸ ، ۲۲۲ لسنة ٢٠٢١ لكون هذا النظـام قـائم على تسجيل الرقم التعريفـي للشحنة ACID قبـل شحنها من الخارج . 

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

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منشور مصلحة الجمارك
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بقلم السيد فؤاد

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